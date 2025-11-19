Проспект Дружбы Народов: новые места под размещение рекламных видеоэкранов

В Абакане на одной из самых оживлённых магистралей – проспекте Дружбы Народов можно будет разместить современные рекламные экраны: аукцион уже объявлен. Привлекательность видеоэкранов для бизнеса несомненна, так как их природа – гибридная: гибкость, динамика, возможность быстрого обновления – от «цифры», от классической «наружки» – физическое, неизбежное присутствие в городском пространстве, охват аудитории «здесь и сейчас».

Для того, вы могли чтобы использовать локализацию как козырь для своего бизнеса, приглашаем принять участие аукционе. Лоты выставлены по отдельно стоящим рекламным конструкциям с площадью рекламного поля 36 кв. м, торгуется право на заключение договора на размещение на 10 лет. Адреса лотов: проспект Дружбы Народов, в районе здания 3а, а также по проспекту Дружбы Народов около Преображенского парка, в районе Преображенского собора.

Примерные координаты для поиска на картах: 53.741324, 91.426485 и 53.737211, 91.434723.

Приём заявок на участие в аукционе заканчивается 10 декабря 2025 в 12:00. Приём заявок на участие осуществляется оператором электронной площадки «РТС-Тендер» в соответствие с регламентом и инструкциями площадки. Номер процедуры: 21000034210000000153. Приём заявок осуществляется круглосуточно.

Аукцион состоится 15 декабря 2025 в 10:00 на электронной площадке «РТС-Тендер».

Аукционная документация размещена здесь: https://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/torgi-i-aukciony/2025/november/otkrytyj-aukcion-n-6-r-na-pravo-zaklyucheniya-dogovora-na-razmeshhenie-nekapitalnogo-obekta-vremennogo-ispolzovaniya-reklamnoj-konstrukcii.html

Места размещения рекламной конструкции можно осмотреть. Для этого вы можете обратиться в ДГАЗ Администрации г. Абакана по адресу: город Абакан, улица Пушкина, 68, кабинет № 5 (архитектурный отдел), телефон для справок: 8(3902) 24-46-77.

Осмотр запланирован на 19.11.2025, 26.11.2025, 5.12.2025 в 10:00.