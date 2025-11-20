Семьям погибших героев СВО переданы ордена Мужества

Высокими государственными наградами – орденами Мужества награждены (посмертно) бойцы Специальной военной операции, ушедшие на защиту Родины из нашей республики:

– младший сержант, старший стрелок Иптышев Виталий Гаврилович;

– младший сержант, старший стрелок Байкалов Александр Александрович;

– младший сержант Худяков Денис Анатольевич;

– младший сержант, наводчик Ландин Дмитрий Алексеевич;

– младший сержант, замкомандира взвода Боргояков Василий Александрович;

– младший сержант, старший механик Королёв Игорь Николаевич;

– гвардии сержант, стрелок Сафронов Виктор Викторович;

– рядовой, снайпер Итименев Александр Гаврилович;

– рядовой, стрелок Лимберг Виктор Николаевич;

– сержант Тахтобин Анатолий Владимирович;

– рядовой, гранатомётчик Чурсин Андрей Геннадьевич;

– рядовой, гранатомётчик Кичеев Николай Григорьевич;

– рядовой, водитель Бахтараев Апполон Александрович;

– матрос, стрелок – помощник гранатомётчика Бодренко Евгений Владимирович.

Торжественная церемония передачи государственных наград семьям проводится в Администрации города Абакана руководителями городской власти и представителями военного комиссариата. Заместитель Главы города Абакана по вопросам общественной безопасности и мобилизационной работе Владимир Крафт со многими родственниками знаком лично, потому что провожает в последний путь на государственных церемониях прощания практически всех бойцов, погибших на СВО и захороненных в Абакане. Владимир Крафт сказал:

– Дорогие наши земляки, нам всем очень жаль, что ваши любимые родные люди сейчас не с вами. Пожалуйста, примите искренние слова сочувствия и благодарности за мужчин, которые встали на защиту нашего Отечества, нас всех и нашего будущего. В очень непростые времена мы все живём, вы сами видите и знаете, что происходит в мире: сейчас на рубежах нашей Родины идёт жестокая битва, там идут ожесточённые бои за людей, в сердцах которых – наша Родина и наша культура. Судьба распорядилась так, что в дни суровых испытаний для всей нашей страны, когда Родина позвала своих сыновей встать на защиту нашего народа, ваши сыновья, мужья, отцы, братья встали в строй. В лучших традициях русского воинства, интересов нашего Отечества, во имя безопасности нашей страны они выполнили приказ и ценою собственной жизни… Они на поле боя показали силу духа нашего народа и умение выстоять в любых, даже самых сложных, ситуациях. Они для всех нас являются символами национальной гордости, воинской славы и доблести!

Каждая церемония передачи орденов и медалей участников СВО в семьи отпечатывается калёным клеймом в памяти всех её участников, будь то родные, сотрудники администрации, военного комиссариата или корреспонденты, которые со слезами на глазах готовят сюжеты и материалы для СМИ, чтобы рассказать жителям Абакана и Республики Хакасия о тех, кто воевал во имя нашего мира и кого по-прежнему ждут дома, несмотря на звучащие слова «награждён посмертно…»

Дарья – жена погибшего героя Дениса Худякова, за орденом Мужества своего любимого мужа пришла вместе с детьми: 11-летней дочерью и 9-летним сыном. Получив награду, мама присела перед своим юным защитником и бережно вложила в его руки бархатную коробочку – символ героизма отца. Дарья нашла в себе силы и поделилась своими эмоциями:

– От всей души благодарю за высокую награду, которой удостоен мой муж и папа наших детей – Худяков Денис Анатольевич. Для нашей семьи это – большая честь, это знак подтверждения его ответственности, мужества и верности долгу. Мы гордимся и очень любим его. Денис – человек чести и достоинства! Сильный, надёжный… Для нас он – герой! Его крылатая фраза – «По красоте!», пусть так и будет… Денис был мобилизован 26 сентября 2022 года. Наши четыре «Д»: Дима, Даша, Диана, Денис! Мы продолжаем ждать его домой…

Для каждой семьи гибель близкого – тяжелейшее испытание, не все готовы делиться своими историями не потому, что им нечего сказать, а просто от глубочайшей скорби. Мы от души благодарим тех, кто доверяют нам свои мысли и свою печаль. Встать перед камерами с залитыми от слёз лицами и говорить срывающимися на плач голосами – это тоже мужество.

Жена, сын и любимая тёща гвардии сержанта Сафронова рассказали о своём герое, считая интервью данью уважения к его памяти.

– Мой зять, Виктор, был мне вторым сыном. За 25 лет, которые он с моей дочерью прожил, мы ни разу с ним не поругались. Он очень много мне помогал, в доме каждый гвоздик о нём напоминает. Я и за себя и за его маму, которой уже нет на этом свете, плачу, время идёт, а боль никак не утихает. Когда он пошёл на СВО, то сказал нам всем: «Я поехал за орденом!», – поделилась Галина Якушкина.

Сын Виктора Сафронова сказал, что о папе можно много говорить, в его памяти он навсегда останется настоящим мужчиной, воином, отдавшим долг своей Родине:

– Я очень сильно горжусь своим папой, он всегда будет жить в моём сердце, в сердцах мамы и бабушки. Память о нём я обязательно передам своим детям и внукам. Ордена Мужества не всем погибшим вручаются, для нас честь – держать в руках награду, за которой папа уехал. После того, как он погиб, мы верили и ждали, что награда будет, теперь она у нас и станет семейной реликвией.

Завершая церемонию вручения государственных наград, Владимир Крафт произнёс:

– О скором окончании боевых действий, о победе молятся все, и пусть наши молитвы будут услышаны на небесах. С наступлением мира мы увековечим память наших воинов, поставим памятники и обелиски как символы вечной памяти, знаки вечной скорби и благодарности. Будем приходить, кланяться, помнить о них и гордиться...