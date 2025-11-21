В Абакане проходят Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике

В легкоатлетическом манеже Спортивного комплекса имени Н.Г. Булакина проходят Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди юношей и девушек на призы Главы города Абакана.

Уникальное спортивное сооружение Абакана принимает около шестисот сильнейших легкоатлетов нашей страны из восьми регионов: Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Республик Хакасия и Алтай, Красноярского и Алтайского краёв. Впервые у нас в гостях – спортсмены из Запорожья. Команда из города Энергодар преодолела путь более четырёх тысяч километров и готова достойно представить свой регион на соревнованиях столь высокого уровня.

Спортсменов, тренеров и болельщиков с открытием Всероссийских соревнований поздравил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Республики Хакасия Дмитрий Сафронов. Он пожелал участникам состязаний быстрых секунд на стартах, судьям – объективности и справедливости, а зрителям – наслаждения моментом.

Главный судья соревнований, мастер спорта СССР по лёгкой атлетике Андрей Ромащенко рассказал о том, в каких дисциплинах выступают юноши и девушки до 16 и до 18 лет:

– Спортсмены соревнуются на беговых дистанциях в 60, 300, 1000 метров и миля, прыжках в длину и высоту. Завтра у нас пройдут соревнования по прыжкам с шестом, бегу с барьерами, толканию ядра, продолжатся забеги, поэтому приглашаем всех любителей лёгкой атлетики посетить легкоатлетический манеж, поболеть за своих, полюбоваться участниками Всероссийских соревнований и поддержать спортсменов.

Спортивную школу олимпийского резерва по лёгкой атлетике города Абакана в соревнованиях представляют сто абаканских легкоатлетов. Андрей Ромащенко отметил, что у наших ребят – очень сильная конкуренция:

– В этом году в России пройдёт спартакиада среди юношей и девушек до 18 лет, поэтому на соревнования в Абакан приехали самые сильные спортсмены, которые будут принимать участие в летней программе соревнований. Очень интересными будут забеги на 60 и 300 метров, потому что в них принимают участие большое количество ребят, и нужно будет очень постараться, чтобы показать наилучшее время.

Участники Всероссийских соревнований – юные легкоатлеты отмечают, что манеж поражает своим комфортом. Для некоторых бегунов из команды из Алтайского края знакомство с нашим легкоатлетическим манежем стало первым. Ребята наперебой делились своими впечатлениями, говоря о том, что соревноваться в таком большом, красивом манеже с качественным резиновым покрытием – сплошное удовольствие.

Владислав Вельш из Барнаула – спринтер, ставший в своей подгруппе первым на дистанции 60 метров, поделился:

– Я доволен своим результатом, мне всё нравится, манеж очень комфортный, и в нём даже быстрее бежишь. Два года назад я был в Абакане на соревнованиях, и тогда показал очень плохой результат. Два года тренировок не прошли даром, мой результат сегодня на финальной дистанции 7 и 13 долей секунд, и это меньше, чем на предварительном забеге. Я не ожидал. Очень круто! Завтра бегу 300 метров. Это не моя дистанция, максимум бегаю на 200, но я хочу почувствовать её и проверить свои силы.

Главный тренер сборной Запорожской области по лёгкой атлетике Виталий Борисенко, наблюдая за своими спортсменами с балкона для зрителей, рассказал о своих впечатлениях:

– Я много слышал о легкоатлетическом манеже в Абакане положительных отзывов, и мне очень хотелось в нём побывать лично, хотелось, чтобы ребята попробовали свои силы на хороших дорожках, и, узнав о проведении соревнований, обратился к руководству за поддержкой в организации поездки. В этот раз нам удалось привезти троих спортсменов, ребята молодые, и мы надеемся, что они продолжат тренироваться и будут показывать достойные результаты. Многие спортсмены, которые ранее занимались в нашей школе, по понятным причинам выехали из региона, и теперь мы воспитываем новые кадры. Наши спортсмены тренируются по 2-3 года, это совсем немного для легкоатлетических видов спорта. В основном, те, кто сегодня на дистанциях, в спорте гораздо дольше – по 8-10 лет. Но для наших ребят соревнования в Сибири – это огромный опыт, который им необходим. У детей хороший настрой, а это – главное! В большей степени нас здесь интересуют личные результаты, чтобы готовиться к летним соревнованиям.

Виталий Борисенко рассказал, что манежей в Запорожье нет, тренировки проходят, в основном, на улице, в зале занятия проходят нечасто, так как погода позволяет организовать тренировочный процесс на свежем воздухе.

В сборной Запорожской области – Александр Ильницкий, Полина Крахмалёва, которая сегодня установила свой личный рекорд на дистанции 60 метров, и Маргарита Соколова. Маргарита в своём родном городе Энергодар занимается метанием дисков, а в Абакане примет участие в толкании ядра. Она сказала:

– Несмотря на то, что более уверенно я чувствую себя с диском в руках, настроена показать результат и в толкании ядра. Мне очень нравится манеж, атмосфера приятная, все очень доброжелательные. Пока ни с кем не познакомилась, но это потому, что пока не выступлю, не хочу отвлекаться на разговоры.

Многие спортсмены, которые не в первый раз приезжают в Абакан, делясь своими впечатлениями, отметили, что в легкоатлетическом манеже нашего Спортивного комплекса они достигают лучших результатов, чем в манежах других регионов. Ребятам нравятся не только хорошие виражи и «бегучие» дорожки, но и то тепло, которое дарят спортсменам организаторы соревнований.

Приходите 21 ноября болеть: соревнования продолжатся с 09:30.

Программа: https://vk.com/wall-210829114_2634