Приемный сын Сергея Зверева ищет своих биологических родителей

Сергей Зверев-младший стал героем нового выпуска телешоу "На самом деле". Молодой человек узнал, что он приемный. С помощью частного детектива он пытался выяснить, правда ли это.

Сложно представить, что единственный сын Сергея Зверева, который как две капли воды похож на него самого, был для звездного стилиста приемным ребенком. Зверев-младший пришел в студию ток-шоу «На самом деле», где рассказал, что несколько лет назад от бабушки узнал, что его усыновили. Кроме того, он нашел документ из иркутского дома ребенка.

«У отца я о родной матери никогда не спрашивал. Маму мне целиком и полностью заменяла бабушка. Во время одного из конфликтов она в сердцах сказала, что меня усыновили. Когда никого не было дома, я нашел папку с документами, где лежало свидетельство из иркутского дома ребенка», — вспоминает сын звездного стилиста.

Молодой человек с помощью частного детектива попытался найти родную мать. В студию программы пришли две семьи. Саратовчанка Ольга Коричева рассказала, что познакомилась с Сергеем Зверевым, когда ей было 16 лет. «Мы встречались не более трех месяцев, потом я узнала, что у него есть семья. До последнего дня никто из моих близких не знал, что я беременна, отказываться от ребенка я не хотела, но семейные обстоятельства вынудили меня это сделать», — вспоминает женщина. Впрочем, ДНК-тест родства не подтвердил. «Мне очень жаль, он не ваш сын», — констатировал Дмитрий Шепелев.

Появился в студии и предполагаемый биологический отец Сергея. «Мы тогда жили в небольшом городе недалеко от Иркутска. Я пришел с работы домой, а моя теща сказала мне, что беременную супругу увезли на Скорой в Байкальск. Я на мотоцикле с дочкой поехал догонять врачей. Нужной аппаратуры в местной больнице не было, пришлось ехать в Иркутск. Оказалось так, что появилась на свет двойня, но жене сказали, что дети умерли. У нас оснований не было тогда не верить этому. Несколько лет спустя мы узнали, что дети живы. Теперь мы со старшей дочерью пытаемся их найти», — признался герой передачи, но результаты генетической экспертизы также оказались отрицательными.

Напомним, что в конце прошлого года 24-летний сын Сергея Зверева женился на своей новой избраннице Юлии. Влюбленные сыграли скромную свадьбу, где присутствовали лишь немногочисленные родственники и друзья. Отец жениха, к сожалению, на праздник в честь молодоженов прийти отказался, так как считает, что и этот брак сына Сергея скоро закончится, как это было с первой семьей молодого человека. Сейчас родственники по-прежнему не общаются.



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