«Нужно привыкать». В Кремле не беспокоятся по поводу курса рубля и призывают привыкать жить в «рублевой зоне»

Российские соцсети возмущенно отреагировали на заявления представителя Кремля, назвав «рудиментами» самого Пескова и Силуанова.

Беспокоиться из-за ослабления рубля к доллару не стоит, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара. Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями и макрорегулятора, и правительства, поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет», — заверил он.

Дмитрий Песков: "Чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара".

Фото: Архив "Блокнот"

3 октября курс американской валюты впервые с 14 августа превысил 100 руб., но на этой позиции не закрепился, в течение дня цена меняется в диапазоне 99–100 руб.

Российские соцсети возмущенно отреагировали на заявления представителя Кремля, назвав «рудиментами» самого Пескова и Силуанова.

«Песков довольно толсто намекает, что рудимент этот – не последний. Благодарны были бы за полный список». – Пишет телеграм-канал «Балтийский чай».

«Еще неделю назад они уверяли нас, что у них все под контролем, и что доллар резко пошел вниз, аж на полтора рубля». – Делится своим мнением аспирант СПбГУ Виталий в он-лайн сообществе, посвященном новостям экономики.

«Они додумались, как реагировать на скукоживание рубля. Просто, говорит Песков, не обращайте внимания на курс доллара — это «рудимент прошлого». Прям как недавно министр финансов Силуанов про цены — «если ничего не покупать, то цены нормальные».

Фото: Архив "Блокнот"

«Они додумались, как реагировать на скукоживание рубля. Просто, говорит Песков, не обращайте внимания на курс доллара — это «рудимент прошлого». Прям как недавно министр финансов Силуанов про цены — «если ничего не покупать, то цены нормальные». Но рудименты здесь как раз Песков и Силуанов: ситуация в стране меняется с дикой скоростью, а у чиновников всё те же методички и замашки». – Цитируют телеграм-каналы @olen_nn.

Ранее «Блокнот» рассказал о том, что Центробанк фиксирует критическую нехватку в России иностранной валюты.