Деньги в банк: в РФ ожидают усиления интереса населения к срочным вкладам

Около половины жителей страны хранят свои сбережения в финансовых учреждениях.

Российские банки ожидают усиления интереса населения к срочным вкладам — к этому должен подталкивать рост ключевой ставки и, как следствие, рост доходов по депозитам. Опросы показывают, что деньги в банках хранят около половины россиян.

Кроме того, финансовые организации традиционно в четвертом квартале запускают сезонные продукты, которые тоже будут привлекать новых вкладчиков. Как прогнозируют аналитики банка ВТБ, до конца года интерес населения к срочным вкладам будет усиливаться. Эксперты ожидают, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физических лиц достигнет 19%, что станет рекордом для России с 2015 года. Объем привлеченных средств может составить порядка 43,5 трлн рублей.

«По нашей оценке, за 9 месяцев года общий объем привлеченных средств населения в России вырос примерно на 11,5%, ВТБ традиционно опережает рынок, увеличив свой портфель более чем на 14%», — отметили в банке.

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В денежном выражении это порядка 6 триллионов рублей. При этом срочные депозиты показали хорошую динамику, объем средств по ним увеличидся на четверть и достиг 4 триллионов рублей. В целом в банке отмечают интерес к таким продуктам, как классические сбережения.

По результатам мониторинга ЦБ в октябре 2023 года, максимальные процентные ставки десяти крупнейших банков в I декаде месяца в среднем составляли 10,18%. На этом фоне россияне понесли деньги в банки — на фоне роста ставок в финансовые учреждения люди положили свыше 20 миллиардов рублей.

Как отмечали в ЦБ, объем наличности в России в сентябре этого года сократился на 21,6 миллиардов рублей. Впервые с весны 2022 года наблюдается возвращение денег в банковскую систему, которое не обусловлено сезонными факторами. В марте, апреле и мае прошлого года на фоне резкого роста ключевой ставки россияне также активно пополняли свои счета и депозиты.

Фото: ЦБ РФ.

Согласно отчету Центрального банка, в августе средства физических лиц на счетах и депозитах увеличились на 520 млрд рублей (0,8% прирост). Одновременно произошел переток остатков с текущих счетов (убыль в размере 366 млрд рублей) на депозиты (прирост на 797 млрд рублей). С начала июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках выросла почти на 2 процентных пункта и достигла 9,77% к середине сентября.

Напомним, в июле Банк России принял решение о более строгой денежно-кредитной политике, в результате которой ключевая ставка была повышена трижды с 7,5% до 13%. Это отразилось на российских банках, которые начали улучшать условия по сберегательным продуктам. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет в ЦБ 27 октября, но уже известно — ставку вряд ли резко снизят, об этом ранее заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Фото: ЦБ РФ.

«Некоторые участники ожидают повторения сценариев 2014 и 2022 годов, когда мы достаточно быстро перешли к смягчению денежно-кредитной политики. Но текущий цикл отличается от предыдущих», — отметила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, в прошлые разы ставку значительно повышали из-за рисков для финансовой стабильности, а на этот раз ситуация другая: ставка повышена из-за реализации инфляционных рисков.

Набиуллина подчеркнула, что ставка будет находиться на достаточно высоких уровнях достаточно продолжительное время до тех пор, пока в ЦБ не будут сомневаться «в устойчивом характере замедления инфляции».

Фото: pixabay.com

Проведенный этим летом порос показал, что 46% россиян хранят свои сбережения в банковских вкладах. При этом у 42% опрошенных есть только один вклад, у 25% — два депозита, у 10% — три, а у 8% — четыре. Пять и более вкладов имеют 15% россиян. При этом 32% россиян предпочитают хранить сбережения дома, а каждый десятый — и дома, и в банке. Ещё около 12% сделали выбор в пользу ценных бумаг.

Ранее стало известно, что до конца года в России могут ещё сильнее вырасти цены.