Специальная военная операция: ваша память – наша общая ценность

Архивный отдел Администрации города Абакана просит абаканцев помочь сохранить для истории подлинные свидетельства нашего времени, связанные со специальной военной операцией. Каждая фотография, письмо, документ, рассказ – это бесценный фрагмент общей картины.

Передавая материалы в наш архив, вы гарантируете своей семье, что личная история вашего героя не потеряется, не пожелтеет на солнце и не исчезнет со временем. Она будет профессионально сохранена, изучена и станет частью национальной памяти, доступной для будущих поколений исследователей, писателей, школьников.

Наш архив – место, где отдельные судьбы складываются в летопись эпохи. Ваши истории, фронтовые «мелочи», бытовые детали позволят будущим историкам понять не только ход событий, но и то, что чувствовали, о чём думали и за что сражались реальные люди.

Подлинные документы и воспоминания – самый мощный инструмент против забвения и искажения истории. Они дают молодым людям возможность соприкоснуться с живым прошлым, понять цену мира, мужества и подвига.

Архивный отдел примет с благодарностью любые материалы: фотографии (цифровые и печатные), письма, записи воспоминаний (в тексте, аудиозаписи или видео), документы, копии наградных материалов и удостоверений. Документы принимаются не только от родственников, но и друзей, сослуживцев, коллег, а также из учебных заведений, социальных и ветеранских организаций.

Для более подробной информации о сотрудничестве в этом важном деле просим обращаться в архивный отдел Администрации города Абакана с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Контактный телефон 8 (3902) 22 83 07.

