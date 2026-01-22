Очередной гуманитарный груз отправляется «за ленточку»

С начала Специальной военной операции из Абакана с гуманитарным грузом для наших бойцов ушли десятки фур. Жители города продолжают помогать, принося на склад № 3, расположенный по улице Кирова, 20в, всё необходимое для фронта. Сегодня на складе было многолюдно – шла загрузка «дальномера», который доставит нашим военнослужащим адресные посылки, поздравительные открытки и письма, воду, медикаменты и многое другое. Помогали загружать посылки студенты Хакасского технического института.

Глава города Абакана Алексей Лемин прокомментировал отправку гуманитарного груза:

– Сегодня мы отправляем то, чего очень ждут наши бойцы: подарки и поздравления, которые готовили для наших военных абаканские ребятишки в детских садах и школах. Через неделю они их получат. В рефрижераторе – две машины повышенной проходимости, груз медицинского назначения для госпиталя в Донецке, а также маскировочные сети, генераторы, продукты питания и вода. Следующая отправка будет в феврале, склад сегодня опустеет, поэтому мы вновь обращаемся к жителям города и к предпринимателям с просьбой присоединиться к сбору следующего гуманитарного груза, чтобы поддержать тех, кто воюет за нашу Победу!

К следующей отправке уже готовы четыре автомобиля, которые на склад передал вместе со своей командой индивидуальный предприниматель Алексей Кунучаков. Для молодых парней это – не первая помощь фронту. Алексей Кунучаков рассказал:

– На этот раз мы передаём три «Нивы» и УАЗ-«буханку». Все машины находятся в хорошем состоянии. Дополнительно выполнили просьбу наших бойцов – купили колёса для автомобиля «Урал». У нас ещё есть время до отправки машин на фронт, догрузим их матрасами, водой, продуктами питания и другими необходимыми там вещами. Мы считаем, что год нужно начинать с добрых дел. Надо помогать фронту и поддерживать наших ребят, мы и дальше со своей командой и с другими предпринимателями будем это делать.

Алексей Кунучаков поблагодарил Алексея Лемина и Председателя Верховного Совета Республики Хакасия Сергея Сокола за личное участие в передаче гуманитарного груза нашим военным, за поддержку бойцов и их семей, и выразил желание стать сопровождающим в одном из следующих гуманитарных конвоев.