В ритме танца: первенство Республики Хакасия состоялось в Абакане

17 января 2026 года Абакан превратился в блистательную арену танцевального спорта! В этот день город с гордостью принимал первенство Республики Хакасия, где юные звёзды из «Комплексной спортивной школы» озарили паркет своим талантом. Девяносто шесть энергичных, целеустремлённых и невероятно артистичных спортсменов захватили внимание зрителей, продемонстрировав не только безупречную технику, но и свою безграничную любовь к танцу. В каждом движении, в каждом взгляде чувствовались месяцы упорных тренировок и огромная самоотдача. Эти юные дарования – будущее танцевального спорта Хакасии, и они уже сегодня заставляют наши сердца биться в ритме страстного ча-ча-ча, нежного вальса и чувственной румбы!

Особые поздравления нашим призёрам, которые доказали, что совершенство достигается не только индивидуальным мастерством, но и настоящей командной работой со своими партнёрами.

Имена победителей и призёров первенства:

Мальчики и девочки (7-9 лет)

Двоеборье

1 место – Тимур Семидоцкий, Елизавета Калининская (тренер-преподаватель В.Ю Семидоцкая);

2 место – Константин Балгазин, Кира Бахорина (тренер-преподаватель И.В. Кравчук);

3 место – Дамир Ишанкулиев, София Мушкачева (тренеры-преподаватели Л.В. Рогова, В.Ю. Семидоцкая).

Европейская программа танцев

1 место – Тимур Семидоцкий, Елизавета Калининская;

2 место – Константин Балгазин, Кира Бахорина;

3 место – Дамир Ишанкулиев, София Мушкачева.

Латиноамериканская программа танцев

1 место – Тимур Семидоцкий, Елизавета Калининская;

2 место – Константин Балгазин, Кира Бахорина;

3 место – Дамир Ишанкулиев, София Мушкачева.

Мальчики и девочки (10–11 лет)

Двоеборье

1 место – Владислав Бервальд, Алёна Брагина (тренер-преподаватель Л.В. Рогова);

2 место – Захар Алексеев, Кира Трофимова (тренеры-преподаватели Л.В. Рогова, С.В. Кривдина);

3 место – Данил Акулич, Ксения Харькова (тренер-преподаватель Л.В. Рогова).

Европейская программа танцев

1 место – Владислав Бервальд, Алёна Брагина;

2 место – Захар Алексеев, Кира Трофимова;

3 место – Данил Акулич, Ксения Харькова.

Латиноамериканская программа танцев

1 место – Владислав Бервальд, Алёна Брагина;

2 место – Захар Алексеев, Кира Трофимова;

3 место – Данил Акулич, Ксения Харькова.

Юноши и девушки (12–13 лет)

Двоеборье

1 место — Тимофей Ткачев, Вероника Куликова (тренеры-преподаватели Л.В. Рогова, В.Ю. Семидоцкая);

2 место – Макар Гетт, Полина Гетт (тренер-преподаватель Л.В. Рогова)

3 место – Дмитрий Кравцов, Ксения Летуева (тренер-преподаватель Л.В. Рогова).

Европейская программа танцев

1 место – Дмитрий Кравцов, Ксения Летуева;

2 место – Тимофей Ткачев, Вероника Куликова;

3 место – Макар Гетт, Полина Гетт.

Латиноамериканская программа танцев

1 место – Тимофей Ткачев, Вероника Куликова;

2 место – Макар Гетт, Полина Гетт;

3 место – Данил Щетинин, Мария Шилкина (тренеры-преподаватели И.В. Кравчук, Р.Ю. Федотов).

Юноши и девушки (14–15 лет)

Двоеборье

1 место – Кирилл Федотов , Варвара Тимченко (тренеры-преподаватели Р.Ю. Федотов, И.В. Кравчук);

2 место – Игорь Инживаткин, Мария Колмакова (тренеры-преподаватели Р.Ю. Федотов, И.В. Кравчук);

3 место – Ярослав Лепкин, Варвара Кадычегова тренеры-преподаватели Р.Ю. Федотов, И.В. Кравчук);

Европейская программа танцев

1 место – Ярослав Лепкин, Варвара Кадычегова;

2 место – Кирилл Федотов , Варвара Тимченко;

2 место – Игорь Инживаткин, Мария Колмакова.

Латиноамериканская программа танцев

1 место – Кирилл Федотов , Варвара Тимченко;

2 место – Игорь Инживаткин, Мария Колмакова.

3 место – Ярослав Лепкин, Варвара Кадычегова.

Продолжайте в том же духе, юные таланты! Ваши успехи – это гордость Абакана и Республики Хакасия!