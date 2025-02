Муниципальный метапредметный турнир «ИнфORмат»: выявление талантов и поддержка юных интеллектуалов Абакана

26 февраля в Гимназии состоялся муниципальный метапредметный турнир «ИнфORмат», который собрал самых эрудированных и креативных учеников городских школ. Организаторами мероприятия выступили Городское управление образования Администрации города Абакана и Муниципальный центр развития одарённых детей.

В мероприятии приняли участие команды из тринадцати школ города: №№1, 2, 5, 9, 11, 18, 20, 24, 25, 26, 31, 32 и Гимназии. Турнир проходил в формате состязания по трём блокам:

«Царица наук» – математика; «Код Победы» – информатика; «В начале было слово…» – лингвистика.

Разминка стала первым этапом, где команды продемонстрировали свою эрудицию в математике, информатике и лингвистике. Вопросы требовали не только логики, но и нестандартного мышления, что сразу задало высокий уровень соревнования.

Например, на вопрос: «Какой знак нужно поставить между двойкой и тройкой, чтобы получилось число, большее двух, но меньшее трех?» обучающиеся отвечали: «Запятую». Или – «Среди всех фигур с одинаковым периметром, у какой фигуры будет самая большая площадь?» следовал ответ: «У круга». А на такой вопрос: «Перед вами предложение на английском языке. Но применить нужно логику. Какова особенность данного предложения? The quick brown fox jumps over the lazy dog.» ответ был таков: «В нём представлены все буквы английского алфавита».

Математический блок включал решение задач, представленных членами жюри. Участникам предстояло за 7 минут справиться с заданиями по алгебре, геометрии и комбинаторике. После каждого этапа проводился подробный разбор решений, что позволило школьникам не только проверить свои знания, но и узнать новые подходы к решению задач.

Информационный блок «Код Победы» был посвящен 80-летию Великой Победы. Команды заранее разработали цифровые открытки с использованием нейросетей, а на очном этапе представили свои работы, продемонстрировав технические навыки и творческий подход.

Лингвистический блок «Вначале было слово…» потребовал от участников умения творчески презентовать свои проекты-открытки. Оценка проводилась по критериям ораторского искусства, что подчеркнуло важность коммуникативных навыков в современном мире.

Выступления и работы участников оценивало компетентное жюри, в состав которого входили опытные педагоги города Валентина Николаевна Зюзина (МБОУ «СОШ № 5»), Снежана Валерьевна Иптышева (МБОУ «Гимназия»), Танзиля Шариповна Семенова (МБОУ «СОШ №24»), Оксана Викторовна Шамраева (МБОУ «Гимназия») и председатель жюри Наталья Владимировна Ульянич (методист Городского методического кабинета ГУО Администрации г. Абакана). Члены жюри отметили высокий уровень подготовки команд.

Призёрами турнира стали команды школ № 1, № 20, № 24, № 25, № 26, № 31.

Победителями были признаны команды Гимназии и школы № 11.

Команды школ № 2, № 5, № 9, № 18, № 32 отмечены специальным призом жюри в номинации «Код Победы» за креативность в создании открытки в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Муниципальный метапредметный турнир «ИнфORмат» в очередной раз подтвердил, что в Абакане подрастает талантливое поколение, способное успешно решать сложные задачи, креативно мыслить и уверенно представлять свои идеи. Мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом и стимулом для дальнейшего развития юных интеллектуалов.

Рената ШАФРАН, заместитель директора

по учебно-воспитательной работе МБОУ «Гимназия»