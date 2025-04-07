Вокально-инструментальному ансамблю «Ровесник» Центра детского творчества – 50 лет!

Ансамбль создан на базе абаканского дворца пионеров в 1975 году. Первым руководителем был Василий Аникин, а с 1985 года и по настоящее время бессменным руководителем ансамбля является Василий Коршунов, педагог дополнительного образования Центра детского творчества.

В ансамбле воспитывают музыкальный вкус и умение трудиться, играют ребята то, что продиктовано временем, и то, что навсегда стало классикой. Воспитанники ансамбля с 10-13 лет учатся играть на гитарах, клавишных, барабанах, поют и сочиняют песни, повзрослев, уходят из действующего состава ансамбля, но с «Ровесником» остаются навсегда. Для многих музыкантов «Ровесник» стал стартовой площадкой в профессиональный мир музыки.

Вот и в этот день рождения ансамбля на юбилейный концерт собрались бывшие ученики, а ныне – музыканты-друзья вокально-инструментального ансамбля «Ровесник». Песни разных времён звучали на концерте, составы групп «Ровесника» разных временных периодов вновь блистали на сцене и дарили своё творчество зрителям.

Сегодня «Ровесник» продолжает держать марку. Всегда играет, что называется, «вживую». В год даёт по два больших концерта. Здесь, как и всегда, несколько составов. Времена меняются, но музыка неизменна.

Вокально-инструментальному ансамблю «Ровесник» ещё 50 лет, у него всё впереди: новые музыкальные проекты, новые составы, но обязательно – с молодыми ребятами с горящими сердцами, полными любви к музыке.

Желаем ансамблю «Ровесник» и его руководителю Василию Михайловичу Коршунову процветания, успехов, верных друзей, вдохновения на новые творческие свершения!