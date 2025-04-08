Культура и отдых: какие изменения ждут абаканцев в парке?

Несмотря на будний день, в Парке Культуры и Отдыха очень многолюдно, и это – красноречивое доказательство того, что парк популярен, а с приходом тепла вся территория будет заполнена отдыхающими. Глава города Абакана Алексей Лемин сегодня по просьбе съёмочной группы программы NotaBene провёл своеобразную экскурсию и рассказал о том, каким станет ПКиО благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды к концу этого года и каковы планы развития любимого места отдыха горожан и гостей Хакасии.

Сейчас масштабные работы развернулись на концертной площадке, где в скором времени появится новая сцена и будут установлены трибуны на 850 посадочных мест. Концертная площадка станет местом для проведения событий городского и республиканского масштаба и сможет вместить около 5000 зрителей. Недалеко от концертной площадки, напротив скейтпарка, разместится ещё один детский городок.

Преобразится спортплощадка на центральной аллее: она станет больше, на ней дополнительно установят тренажёры и сделают полноразмерную баскетбольную площадку. За вторым мостом готовится место под обустройство ещё одной большой спортивной зоны. Горожане давно просили благоустроить эту востребованную территорию, и их просьбы, как и многие другие, будут выполнены.

Пляжная зона тоже будет преображаться в этом сезоне: завершат работы на левой стороне и займутся правой частью: установят малые формы, раздевалки, перголы, цветочницы, дорожки и настилы из террасной доски...

Количество лавочек, качелей, пирсов и других малых архитектурных форм будет постепенно увеличиваться. Территория парка насчитывает порядка двухсот гектаров, поэтому изменений ещё будет много. Алексей Лемин рассказал, что в идеи для развития парка городская администрация взяла и концепцию наших красноярских соседей, где большой популярностью пользуется Татышев-парк:

– У нас есть очевидные преимущества – довольно тёплый водоём, который является местом притяжения детей и взрослых в тёплый период. Радует то, что год от года растёт культура посетителей парка. Если несколько лет назад здесь можно было встретить компании граждан, распивающих спиртные напитки, то сейчас их нет. И это не дело рук полиции, а самих горожан: мамочек с колясками и детьми, людей, ведущих активный образ жизни. Людей, посещающих парк, особенно в выходные дни, – тысячи, поэтому нам надо успевать создавать необходимую инфраструктуру. Не хватало дорожек, мы их сделали, расширили, будем расширять и обновлять дорожку, ведущую ко второму мосту, она была сделана несколько лет назад, и сейчас очевидно, что она узкая и не вмещает поток пешеходов и велосипедистов. Инфраструктура необходима, и она нужна разная: для детей, для спортсменов, для тех, кто просто приходит посидеть у воды, поэтому мы стараемся развивать парк на все целевые группы посетителей. Как это у нас получается, пусть оценивают горожане.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды – одно из основных направлений федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года – нацпроект «Жильё и городская среда»). Абакан как один из победителей выиграл в 2024 году федеральный грант в размере 96,6 миллиона рублей на работы по модернизации и реконструкции ПКиО.