Забота о близких: признаки потребления наркотиков

Каждый родитель хочет, чтобы его дети росли в безопасной среде, но, к сожалению, угроза употребления наркотиков есть. Начнём с того, что профилактика наркозависимости – обязанность не только системы образования, но прежде всего – родителей. Сегодня расскажем о том, как по ряду признаков распознать, что с ребёнком что-то происходит и, возможно, он или его друзья не в безопасности.

Поведение подростка изменилось? Он стал скрытным, необщительным, грубым? Не общается с прежними друзьями или завёл новых? Он то грустный, то весёлый? Просит деньги и даёт странные объяснения, на что они нужны? Скрыто общается по телефону? В его речи появились сленговые выражения? Если на эти вопросы ваш ответ «Да», то это повод задуматься, понаблюдать и при необходимости обратиться к специалистам.

О том, что ребёнок может принимать психоактивные вещества, могут свидетельствовать и возможные изменения внешнего вида: бледность или, наоборот покраснение кожных покровов; суженные или расширенные зрачки, не реагирующие на свет. Серьёзными поводами для беспокойства могут быть спутанность сознания, бессвязная речь, приступы голода или полный отказ от пищи, перепады настроения, повышенная двигательная активность или, наоборот, необоснованные вялость и расслабленность.

О риске вовлечения подростка в употребление наркотиков могут говорить не только закопчённые ложки, шприцы и пустые упаковки от лекарств, но зип-пакеты с непонятным веществом, курительные приспособления и непонятный запах как от одежды, так и от ребёнка.

Будьте бдительны, уважаемые родители! Будьте рядом, слушайте и поддерживайте – начните открытый разговор о наркотиках уже сегодня.

Материал подготовлен по информации марафона «Первые. Навыки для жизни» Антинаркотическая безопасность