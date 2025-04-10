Росгвардейцы поздравили учащихся абаканских подшефных классов с успешным выступлением на Всероссийском кадетском сборе

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Хакасия принял участие в награждении сборной команды «Ирбис» школы № 2 города Абакана по итогам ее участия в XXI Всероссийском кадетском сборе. Ребята стали призёрами в восьми дисциплинах.

В соревнованиях, которые прошли в Москве, приняли участие более 400 воспитанников кадетских классов, юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов из разных регионов России, 31 команда.

Сборы проходили на базе Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации. На протяжении четырёх дней юноши и девушки демонстрировали свою подготовку в ряде военно-прикладных дисциплин: сборка-разборка автомата, смотр строя и песни, спортивные эстафеты, надевание противогаза, историческая викторина.

Команда абаканской школы № 2 «Ирбис», в которую вошли учащиеся подшефных кадетских классов региональных управлений Росгвардии и МЧС, вошла в число лучших в своей категории. В частности, ребята заняли I места в спортивной эстафете и сборке-разборке макета автомата Калашникова. II места – в прохождении торжественным маршем, снаряжении магазина учебными патронами, смотре строя и песни, прохождении с песней и исторической викторине. Также копилку достижений дополнило III место в надевании противогаза.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Хакасия по военно-политической (политической) работе полковник Роман Умбиталиев поздравил ребят с высокими результатами и вручил заслуженные грамоты XXI Всероссийского кадетского сбора.

«Вы продемонстрировали свою любовь к Родине, уверенные навыки и лучшие человеческие качества. Нет сомнений, что впереди вас ждут еще более масштабные события и победы. Вами гордится школа, город и кураторы в лице офицеров нашего ведомства», – отметил полковник Умбиталиев.

Также благодарность оргкомитета Всероссийского кадетского сбора за подготовку команды «Ирбис» направлена в адрес наставников из Росгвардии по Хакасии. Под руководством военнослужащих ребята изучали особенности военно-прикладных дисциплин, до автоматизма отрабатывали порядок, скорость и точность действий.

Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Хакасия