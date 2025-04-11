Вроде бы люди взрослые, умные, а поведение – как у малых детей, которые играют с зажигалками. Только зажигалки посерьёзнее – бочки с тлеющей травой, а вместо маленького огня – потенциальный пожар, который может сжечь весь дачный массив и угрожать городу! Только что ураган пронёсся, оставив за собой разрушения и пожары, вся округа в золе, и в это время эти «весёлые дачники» уже готовят новые «бочонки радости». Сегодня патрулирование в дачных обществах «Самохвал», «Орбита», СНТ «Коммунальщик» показывает, что человеческая беспечность и упование «на авось» всё ещё присутствуют, и за огонь на участке нарушительница оштрафована на 10 тысяч рублей. Начальник управления ГО, ЧС и ПБ Андрей Клюев напоминает:

– Начиная с 5 апреля на территории города Абакана организовано ежедневное патрулирование с целью выявления нарушений и запретов введённого Правительством республики Хакасия особого противопожарного режима. Совершается объезд территорий города. Администрацией города Абакана организовано патрулирование с привлечением государственного пожарного надзора и полиции. Работа патрульно-контрольных групп будет вестись в том числе с применением беспилотников для выявления случаев нарушения. Напоминаем, что в период действия особого противопожарного режима запрещено разведение любого огня, включая жаровни, мангалы, бочки и прочее. Давайте будем честными: пожар – это не игра, не развлечение, это – беда! Большая беда, которая может прийти в любой дом, в любую семью, в любой город. И тогда уже будет поздно жалеть о своей небрежности.

Ответственность для граждан за нарушение особого противопожарного режима – от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч, для юридических лиц – от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

Уважаемые абаканцы! Прекратите эти игрища с огнём! Пощадите себя, своих близких, пощадите город! Давайте жить без дыма, без пламени, без пожаров!