Гидрологическая обстановка в Хакасии на 13 — 15 апреля: прогнозируют волну половодья

На территории Республики Хакасия 13-15 апреля ожидается формирование волны весеннего половодья. Возможен резкий рост уровней воды на реках, выход воды на пойму, перелив через дороги в пониженных участках местности. Предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных затоплением (подтоплением) пониженных участков местности, населенных пунктов и объектов инфраструктуры, повреждением низководных мостов, размывом и повреждением дамб, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб.