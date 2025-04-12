Гидрологическая обстановка в Хакасии на 13 — 15 апреля: прогнозируют волну половодья

Юлия Чурилова Апр 12, 2025 Общество

На территории Республики Хакасия 13-15 апреля ожидается формирование волны весеннего половодья. Возможен резкий рост уровней воды на реках, выход воды на пойму, перелив через дороги в пониженных участках местности. Предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных затоплением (подтоплением) пониженных участков местности, населенных пунктов и объектов инфраструктуры, повреждением низководных мостов, размывом и повреждением дамб, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб.

 

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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