В районах Хакасии установился 3 класс пожарной опасности

Юлия Чурилова Апр 13, 2025 Общество

На территории Ширинского, Усть-Абаканского, Боградского, Аскизского, Бейского и Таштыпского районов Республики Хакасия 13 апреля установился 3 класс пожарной опасности. Прогноз получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, нарушением транспортного сообщения, увеличением количества ДТП (источник ЧС – 3 класс пожарной опасности).

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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