В районах Хакасии установился 3 класс пожарной опасности

На территории Ширинского, Усть-Абаканского, Боградского, Аскизского, Бейского и Таштыпского районов Республики Хакасия 13 апреля установился 3 класс пожарной опасности. Прогноз получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, нарушением транспортного сообщения, увеличением количества ДТП (источник ЧС – 3 класс пожарной опасности).