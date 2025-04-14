Напоминаем о подтверждении права на внеочередное или первоочередное зачисление ребёнка в детский сад

Вниманию родителей дошкольников: напоминаем о подтверждении права на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в детский сад! Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Положением «Об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, и порядке комплектования муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Абакана, реализующих образовательные программы дошкольного образования», утверждённым Постановлением Администрации г. Абакана от 17.02.2021 № 212, родители, имеющие намерение воспользоваться внеочередным или первоочередным правом на зачисление детей в образовательное учреждение, обязаны в период с 15 апреля по 15 мая текущего года предоставить в ГУО Администрации г. Абакана документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление ребёнка в детский сад. Документ представляется на бумажном носителе в часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.

По вопросам постановки на учёт в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана родители могут обратиться в Городское управление образования Администрации города Абакана, которое расположено по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 122, кабинет № 2, телефон 22-37-87.