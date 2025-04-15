В Парке Победы историческим елям устроили душ

Дождевание хвойников – процедура традиционная и проводится ежегодно весной и осенью. Первыми в плане генеральной уборки и подкормки – десять лесных елей, растущих на центральной аллее Парка Победы.

Дендролог «Абаканского паркового хозяйства» Мария Лобкова рассказала:

– Сегодня мы моем ели от пыли и грязи, используем для этого не просто воду: в неё добавлено зелёное мыло, которое нужно для защиты растений от вредителей. На прошлой неделе мы подкормили деревья, внесли удобрения: после реконструкции, проведённой в парке минувшей осенью, корневой системе многолетних елей нужна реабилитация.

Чтобы отмыть вечнозелёных гигантов от пыли, накопившейся на мохнатых лапах за зиму, потребуется полторы тонны воды. В планах «Абаканского паркового хозяйства» – дождевание и подкормка елей, растущих на улице Пушкина вдоль здания «Сбербанка», на территории Привокзального сквера и на Театральной площади.

Внесены минеральные удобрения и на курган, на котором возвышается памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, чтобы трава была яркой и сочной.

Параллельно работники «Спецавтобазы ЖКХ» убирают ветви, мешки с листвой и мусором, которые собирают горожане на многочисленных субботниках, и моют дорожные ограждения: Абакан наводит красоту после долгой зимы.