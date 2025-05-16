Фестиваль «Счастливы вместе»: семье посвящается

Ожидается, что более 3000 человек примут участие в фестивале семейного творчества «Счастливы вместе». Традиционно он проходит в третью субботу мая в Лицее имени Николая Генриховича Булакина.

17 мая с 10:00 фестиваль откроется на территории общеобразовательного учреждения и как всегда впечатлит масштабом своих мероприятий. Посвящённый Международному дню семьи, фестиваль семейного творчества «Счастливы вместе» – крупное событие, объединяющее педагогов, учеников Лицея, их родителей совместно с организациями города Абакана.

Здесь будут работать различные локации, предназначенные для организации полезного и полноценного отдыха посетителей фестиваля. На музыкальной площадке зрители не только насладятся мелодиями, но и познакомятся с различными направлениями музыкального искусства от рока до эстрады в исполнении молодёжных вокально-инструментальных коллективов.

На асфальте будет создаваться картина коллективного творчества, и каждый по желанию может внести в неё собственный элемент декора. Будет возможность обучиться искусству изготовления хакасского нагрудного украшения «Пого», где все желающие познакомятся с традициями культуры Хакасии, погружаясь в тонкости овладения секретами мастеров этого народного украшения.

Любители граффити смогут познакомиться с основами техники «стрит-арт» и выразить свою творческую энергию через яркие рисунки на стене. Будет работать тематическая выставка современных образцов пожарной и военной техники, представленная городскими службами спасения и военными подразделениями.

Гости праздника смогут отведать русские блюда на полевой кухне, а организованная торговая зона позволит посетителям приобрести оригинальные сувениры и памятные вещи, созданные руками лицеистов.

Ярким аккордом станет большой концерт, где выступят творческие коллективы и артисты, подарив зрителям незабываемое шоу. Отдельный блок концерта будет посвящён 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества в России.

Фестиваль семейного творчества «Счастливы вместе» станет настоящим праздником единения семей и культур, предлагая увлекательный отдых жителям и гостям Абакана.