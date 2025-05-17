В ближайшие сутки прогнозируется повышение уровня воды в реке Абакан в районе города Абакана

Юлия Чурилова Май 17, 2025 Общество

По Республике Хакасия на р. Абакан продолжается прохождение максимального уровня воды весеннего половодья. На р. Абакан у г. Абаза фактический уровень воды на 17 мая составил 398 см (опасная отметка 490 см). Спад уровня воды продолжится, но при прохождении волны половодья на р. Абакан на участке пос. Райков – г. Абакан ожидается затопление пониженных участков местности, выход воды на пойму, затопление дачных участков, придомовых территорий, расположенных в пойме реки, затопление автодорог 17-18 мая.

По Республике Хакасия днем 18 мая ожидается сильный юго-восточный ветер, местами порывы 15-18 м/с.

Предупреждение о неблагоприятных гидрологических явлениях Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных затоплением (подтоплением) пониженных участков местности, населенных пунктов, объектов инфраструктуры, повреждением низководных мостов, размывом и повреждением дамб, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, нарушением энергоснабжения (источник ЧС – повышение уровней воды).

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2025, All Rights Reserved
.