В ближайшие сутки прогнозируется повышение уровня воды в реке Абакан в районе города Абакана

По Республике Хакасия на р. Абакан продолжается прохождение максимального уровня воды весеннего половодья. На р. Абакан у г. Абаза фактический уровень воды на 17 мая составил 398 см (опасная отметка 490 см). Спад уровня воды продолжится, но при прохождении волны половодья на р. Абакан на участке пос. Райков – г. Абакан ожидается затопление пониженных участков местности, выход воды на пойму, затопление дачных участков, придомовых территорий, расположенных в пойме реки, затопление автодорог 17-18 мая.

По Республике Хакасия днем 18 мая ожидается сильный юго-восточный ветер, местами порывы 15-18 м/с.

Предупреждение о неблагоприятных гидрологических явлениях Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных затоплением (подтоплением) пониженных участков местности, населенных пунктов, объектов инфраструктуры, повреждением низководных мостов, размывом и повреждением дамб, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, нарушением энергоснабжения (источник ЧС – повышение уровней воды).