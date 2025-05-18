По Хакасии 19 мая прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра

По Республике Хакасия 19 мая ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с; на территории Боградского, Аскизского, Усть-Абаканского районов Республики Хакасия 18 мая действует 3 класс пожарной опасности. Сохранится затопление пониженных участков местности, выход воды на пойму, затопление дачных участков, придомовых территорий, расположенных в пойме реки, затопление автодорог. Ожидается незначительный подъём 30 –50 см на р. Абакан – г. Абаза 18 мая.

Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных затоплением (подтоплением) пониженных участков местности, населенных пунктов, объектов инфраструктуры, повреждением низководных мостов, размывом и повреждением дамб, автомобильных дорог, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, нарушением энергоснабжения (источник ЧС - очень сильные дожди, повышение уровней воды, ветер до 20 м/с).