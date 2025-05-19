В связи с осадками в Хакасии 19 и 20 мая прогнозируется рост уровней воды на реках

Юлия Чурилова Май 19, 2025 Общество

В верховье бассейна реки Абакан прошли сильные осадки и продолжают идти. На реке Абакан в районе г. Абаза 19 мая наблюдается рост уровня воды, в 16:00 уровень воды составляет 432 см (опасная отметка - 490 см). Ожидается дальнейший рост уровня воды на 40 - 70 см.  Возможно затопление придомовых территорий в г. Абазе.

На территории Республики Хакасия в период 19-20 мая в связи с прошедшими и ожидаемыми осадками ожидается рост уровней воды разной интенсивности на реках, возможен выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности.

Предупреждение о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных затоплением (подтоплением) пониженных участков местности, населенных пунктов, объектов инфраструктуры, повреждением низководных мостов, размывом и повреждением дамб, автомобильных дорог, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, нарушением энергоснабжения (источник ЧС – повышение уровней воды до опасных отметок).

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2025, All Rights Reserved
.