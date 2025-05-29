В Абакане открылась фотовыставка под открытым небом «Герои и подвиги»

Сегодня в Парке Культуры и Отдыха открылась выставка Российского военно-исторического общества «Герои и подвиги». Выставка «Герои и подвиги» – о героях нашей Отчизны, подвиг наших героев – вне времени, ведь в его основе лучшие черты русского, советского, российского солдата. Сегодня плечом к плечу представители всех народов нашей огромной страны сражаются за мир и будущее России. Город Абакан, Республика Хакасия всем сердцем с нашими воинами, которые сегодня защищают наше Отечество на передовой. Сегодня, когда Россия проводит специальную военную операцию на Украине, особенно важно слышать голос правды, совести, непокорённой силы русского духа. Выставочная галерея в Парке Культуры и Отдыха Абакана принимает второй проект Российского военно-исторического общества, направленный на увековечивание памяти участников специальной военной операции.

Глава города Абакана, председатель Абаканского отделения регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Алексей Лемин, открывая выставку, подчеркнул:

– Мы сегодня вспоминаем тех, кто стоял насмерть. Тех, чьи имена высечены в гранит нашей истории. Тех, кто сейчас – на передовой и пишет новый истории героизма нашей страны. Выставка «Герои и подвиги» – не просто фотографии, это взгляд в бессмертие. Эти лица, эти судьбы – разные, но всех их объединяет общее: служение России. Русские, советские, российские воины – неразрывная связь времён. Великий дух, непобедимый характер. Эта фотовыставка – не первый проект, который реализуется Российским военно-историческим обществом. Она расположена в самом сердце Абакана, где гуляет много людей, где много молодёжи. Важно, чтобы наша молодёжь не просто смотрела фотографии, важно, чтобы молодёжь читала эту историю, чтобы это знание стало частью сердца каждого. Важно, чтобы молодёжь понимала, за что боролись и борются наши герои, за что отдали и отдают свои жизни. Я, как и моё поколение, вырос на легендах о героях Великой Отечественной войны, на книгах, фильмах, рассказах наших дедов. Мы все прекрасно понимаем, что наша русская военная доблесть, наш героизм как никогда высок. Какой бы враг нам ни противостоял, победа всегда будет за нами!

Министр культуры Республики Хакасия, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Светлана Окольникова рассказала о выставке:

– Выставка создана в 2022 году Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством обороны России, с тех пор выставка курсирует по городам России, мы – сороковой город. Наш Герой России – Аймир Миягашев – был представлен и в Сочи, и в Кемерово, и в Новокузнецке, и в Москве, и сегодня он – в Абакане. это ведь очень важно, чтобы наша молодёжь, наши дети, наши жители Абакана и Хакасии смотрели в лица наших Героев, видели и солдат, и офицеров, жителей России, которые отдали свою жизнь за нашу свободу. Очень важно поддержать и родителей, и родственников, членов семей погибших ребят, чтобы они понимали, что они не одни в своё горе, что мы вместе, мы рядом, и это – одна из целей выставки.

На выставке «Герои и подвиги» можно увидеть историю жизни и подвига нашего земляка – Героя России, гвардии ефрейтора Аймира Миягашева. Его тётя, руководитель Комитета семей воинов Отечества Республики Хакасия Людмила Круговых, рассказала, что была очень тронута видеть выставку с портретом Аймира на Донбассе:

– Когда наша команда Комитета семей воинов Отечества была с гуманитарной миссией на Донбассе в мае 2023 года, мы пошли на главную площадь Донецка и увидели эту выставку. Когда я увидела Аймира, у меня душа разрывалась. Я не ожидала в Донецке увидеть выставку. 27 мая – три года со дня гибели Аймира. Когда выставка открывалась по России, нам знакомые, родственники отправляли фотографии. Мы гордимся нашим Аймиром. От имени родителей выражаем благодарность за память. Аймир до конца мужественно выполнил свой воинский долг и отдал самое ценное – свою жизнь. Мы будем помнить, и память о наших героях будет в наших сердцах.