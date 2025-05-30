Достижение и гордость Абакана: нашему спорткомплексу – 15 лет

1 июня «Спортивный комплекс имени Николая Генриховича Булакина» отмечает свой День рождения, ему исполняется 15 лет с момента открытия. За эти годы комплекс стал настоящим сердцем спортивной жизни Абакана, объединив тысячи спортсменов, энтузиастов и болельщиков. Здесь рождаются таланты, устанавливаются личные рекорды, проходят важные соревнования и тренируются будущие чемпионы.

До 2010 года столица Хакасии не имела крупных спортивных комплексов (кроме СК «Саяны»), соревнования проходили в небольших спортивных залах. Первая свая фундамента городского спорткомплекса «Абакан» (первоначальное название спорткомплекса) была забита 18 августа 2008 года. С 1 сентября 2020 года спорткомплекс «Абакан» получил новое наименование – МАУ «Спорткомплекс имени Николая Генриховича Булакина» в память о народном мэре города Абакана.

За полтора десятилетия «Спорткомплекс им. Н.Г. Булакина» превратился в многофункциональный центр, предлагающий широкий спектр возможностей для занятий спортом и активного отдыха. Здесь функционируют залы для игровых видов спорта, плавания, борьбы, лёгкой атлетики, настольного тенниса, бокса, фитнеса и других направлений. Комплекс оснащён современным оборудованием, отвечающим всем требованиям для проведения тренировок и соревнований на высоком уровне.

За годы работы в стенах спорткомплекса было проведено множество соревнований различного уровня – от городских и республиканских до всероссийских и международных. «Спорткомплекс им. Н.Г. Булакина» принимал чемпионаты Сибирского федерального округа, всероссийские турниры по различным видам спорта, а также международные матчевые встречи. Современные условия и профессиональное оборудование позволяют спортсменам совершенствовать своё мастерство, достигать личных вершин и представлять город на соревнованиях разных уровней.

В 2015 году «Спорткомплекс им. Н.Г. Булакина» («Спорткомплекс «Абакан») получил звание «Лучшее спортивное сооружение Хакасии», а в 2019 году – звание «Лучший многофункциональный спортивный комплекс в Российской Федерации».

«Спорткомплекс им. Н.Г. Булакина» – это место, где зарождается дух победителя, раскрываются способности молодых талантов и крепнет единство команды. Каждый раз, открывая двери комплекса, спортсмены понимают, что перед ними открыты огромные возможности для самосовершенствования и успеха.

В своём поздравлении Глава города Абакана Алексей Лемин отметил значительный вклад спорткомплекса в развитие физической культуры и спорта в Абакане и подчеркнул, что за 15 лет спортивный комплекс стал настоящим центром притяжения для горожан, ведущих активный образ жизни, и кузницей спортивных талантов:

– 15 лет – это целая эпоха в спортивной жизни нашего города. Сейчас уже сложно представить город Абакан без Спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина. Это не просто одно из лучших спортивных сооружений в России, это наша визитная карточка, наша большая гордость. Всем тем, кто приезжает в гости к нам в город, мы обязательно показываем это грандиозное сооружение. Это не просто спорткомплекс, это по-настоящему храм спорта. Это то место, где рождаются чемпионы и мастера спорта. Это то место, где рождаются кумиры, а главное – рождаются неподдельные эмоции. Спорткомплекс – это то место, где наши дети делают свои первые шаги в спорте, а мы, взрослые, здесь укрепляем здоровье, мускулы, и, конечно, дух. Сегодня у нас – лучшее спортивное сооружение в Республике Хакасия, одно из лучших спортивных сооружений в России, и это – результат смелой идеи Николая Генриховича Булакина и работы всей нашей большой и дружной команды. Это говорит о том, что невыполнимые и сложные задачи не просто можно ставить перед собой, их нужно ставить и достигать! Важно не бояться ничего и идти навстречу своей цели! Я уверен, что наш спортивный комплекс подарит нам не одну плеяду мастеров и чемпионов страны, которые прославят наш Абакан. Спорткомплекс однозначно будет развиваться, расти и расширяться.

Неоценимый вклад в работу спорткомплекса ежедневно вносят как руководители, так и сотрудники. Именно благодаря команде профессионалов спортивный комплекс достиг такого высокого уровня организации и признания. Руководители комплекса обеспечивают стратегическое видение, разрабатывают планы развития, поддерживают высокий уровень комфорта и безопасности для спортсменов и посетителей. Сотрудники ежедневно делают огромную работу, обеспечивая бесперебойную деятельность комплекса. Тренеры проводят качественные занятия, помогая развивать потенциал начинающих спортсменов и поддерживать форму опытных участников. Администраторы и обслуживающий персонал следят за порядком, чистотой и комфортом во всех помещениях. Специалисты технического отдела обеспечивают исправность оборудования и безопасность эксплуатации помещений.

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин также поздравил коллектив Спорткомплекса с юбилеем:

– Действительно, 15 лет – это такое событие, которое именно вашим трудом сделало спорткомплекс значимым в нашем городе. Он – самый крупный, самый динамично развивающийся спортивный объект в Хакасии и на Юге Красноярского края. Это – центр, способствующий развитию спорта и физической культуры. От души поздравляю весь коллектив с Днём рождения, с 15-летием работы спортивного комплекса. Именно благодаря вам, вашей любви к своей профессии и к городу Абакану спорткомплекс для нас стал таким замечательным и ярким событием, его не стыдно показать. Все гости Абакана приходят к нам, чтобы полюбоваться им, многие до сих пор удивляются, что в таком небольшом городе есть такое замечательное спортивное сооружение. Желаю всем отличного настроения и бодрости духа!

Благодаря ежедневному труду коллектива спортивный комплекс эффективно функционирует и привлекает большое количество поклонников спорта и активного образа жизни. Именно эта команда делает возможным достижение результатов и поддержание традиций комплекса, ставшего символом спортивной жизни Абакана. Именно такой профессионализм и ответственность делают наш спорткомплекс лучшим местом для занятий спортом и подготовки будущих чемпионов.

Директор Спорткомплекса имени Н.Г. Булакина, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Хакасия, мастер спорта, судья всероссийской категории Дмитрий Кремзуков поблагодарил всех за неоценимый вклад в общее дело и вручил сотрудникам благодарственные письма и памятные подарки. Дмитрий Дмитриевич отметил:

– Самое главное – это наш коллектив. Когда мы готовили эту юбилейную встречу, выяснилось, что более 40 человек из нашего коллектива работают здесь уже 10 лет и более. Это говорит о том, что люди хотят с нами работать. Да, люди меняются, кто-то уходит, кто-то приходит, но сердце коллектива остаётся с нами на долгие годы. От души благодарю Администрацию города Абакана за поддержку, понимание, терпение, за непосильные, как нам кажется иногда, задачи, которые, благодаря вашей вере в нас, мы выполняем. Многое сделано нами, но предстоит сделать ещё больше, мы не останавливаемся. У нас большие планы, и даже некоторые сотрудники ещё не в курсе всех масштабов, но вместе мы справимся! Также я благодарю Управление культуры, молодёжи и спорта, которое у нас является двигателем. Мы идём всегда вместе и будем делать ещё больше на благо любимого города, потому что мы – команда Спорткомплекса и команда города Абакана!

Желаем нашему спорткомплексу дальнейшего развития, процветания и воплощения всех планов. Пусть стены комплекса слышат радостные крики победителей и напутствия наставников. Мы уверены, что впереди ждут новые успехи, достижения и яркие моменты радости от спорта! С Днём рождения, любимый Спорткомплекс!