С Международным днём защиты детей!

Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! Сегодня, в Международный день защиты детей, мы говорим вам большое спасибо за вашу любовь, заботу и внимание к нашим малышам. Детство – особое время, когда кажется, что весь мир принадлежит тебе одному. Когда каждая прогулка превращается в приключение, а обычный камешек становится настоящим сокровищем. Детям важно почувствовать, что их любят такими, какие они есть, независимо от их поведения или успехов.

Помните, как здорово было возвращаться домой после прогулки, зная, что дома ждёт горячий обед и ласковая улыбка матери? Как в детстве любили считать звёзды на ночном небе или мечтательно наблюдать за полётом птицы? Так вот, пусть ваши малыши растут свободными и любопытными, познающими мир во всей его красоте и разнообразии. Пусть наслаждаются каждым моментом детства.

Пусть ваша семья будет такой крепкой и дружной, чтобы в доме царила атмосфера тепла и понимания. Чтобы ребёнок знал, что всегда найдёт поддержку и защиту у близких людей. Нам, взрослым, мы желаем побольше терпения, мудрости и юмора, ведь воспитание детей – дело непростое, но такое благодарное и интересное.

Желаем всем семьям счастья, здоровья и благополучия! Пусть этот день станет прекрасной возможностью провести время вместе и наполниться радостью, смехом и любовью!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин