Веселье на площади ЦДТ: как Абакан отпраздновал День защиты детей

Площадь перед Центром детского творчества Абакана превратилась в настоящий мир радости и улыбок, где царила атмосфера счастья и веселья. Ребят ждали 50 интерактивных площадок разного направления: спортивного, интеллектуального, творческого, художественного. Здесь каждый смог найти развлечение по душе.

Открыл праздник детства Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин, который, приветствуя горожан, рассказал об обновлённой детской иллюстрированной краеведческой энциклопедии «Абакан»:

– Сегодня многие дети получили энциклопедию в подарок. Она не только для детей, в ней и для взрослых есть очень важные и интересные моменты. Благодаря творческому коллективу нашей библиотечной системы, всем составителям и нашим юным художникам энциклопедия «Абакан» стала уникальным изданием, которая познакомит всех её обладателей с историей нашего города.

Площадь ЦДТ, каждый уголок которой был наполнен увлекательными локациями, предложила детям уникальные развлечения. Здесь разместились станции с творческими мастер-классами, где маленькие художники могли проявить свои таланты и создать настоящие шедевры. Звуки музыки и смеха наполняли воздух, когда малыши участвовали в играх и конкурсам, а задорные аниматоры веселили ребят и фотографировались со всеми желающими.

Особенным интересом пользовались выступления творческих коллективов, которые радовали зрителей яркими танцами и музыкальными номерами. Каждый выступающий дарил частичку своего таланта, а детские глаза сверкали от восхищения и восторга.

Одной из самых популярных локаций стал смотр спецтехники, где ребята могли не только увидеть спецмашины, но и посидеть в кабине грузовиков и автомобиле ДПС, примерить обмундирование военных и пожарных, подержать в руках оружие и сделать их разборку и сборку.

Директор ЦДТ Надежда Коробейникова рассказала о площадке:

– Мы вложили частичку своего тепла в каждую локацию и вместе с нашими партнёрами сделали всё возможное, чтобы праздник получился ярким и запоминающимся. Дети мастерили фигурки из пластилина, делали баночки счастливого настроения, загадав при этом желания, которые у наших детей обязательно исполнятся. Ребят ждали спортивные эстафеты, «рыбалка» в фонтане для самых маленьких, домики-раскраски, большая площадка «мультикадр», которая стала украшением праздника. Мы подготовили несколько фотозон для семейного фотографирования и фото с друзьями.

Ирина Семёнова, мама четверых детей, приехала на праздник в Абакан из села Подсинее и осталась очень довольна тем, что её сыновья и дочь так интересно провели время:

– Замечательный праздник! Поздравляю всех с этим прекрасным днём и благодарю организаторов за создание настроения. Чего здесь только нет! Мы прошли все площадки, сделали много ярких фото, повезём показывать отцу. Спасибо всем, кто причастен к организации праздника. Я очень рада, что наши дети от души повеселились, нарисовались и много чего увидели.

Милене Кузнецовой из Абакана – 11 лет, она уже несколько лет подряд приходит к ЦДТ, чтобы научиться чему-нибудь новому и просто зарядиться хорошим настроением:

– Сегодня я училась плести косы, поучаствовала в мастер-классах от студии брейк данса Skill fly, слепила дельфинчика из мягкого пластилина и много ещё на каких площадках побывала. Мне всё понравилось! А ещё я выиграла энциклопедию «Абакан». Думаю, что мама очень обрадуется. Книга очень красивая, пока я её только пролистала, но обязательно изучу, интересно знать про город, в котором мы живём.

Праздник 1 июня в Абакане традиционно стал настоящим праздником детства – временем, когда мечты становятся реальностью, а счастье наполняет сердца. Каждый ребёнок нашёл здесь свою порцию радости, а взрослые с любовью наблюдали, как их дети веселятся и радуются этому чудесному дню.