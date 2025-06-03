«Команда твоего успеха»: в ЦДТ начал работать лагерь труда и отдыха

В Абакане каждое лето, в период каникул, ученики посещают лагеря и площадки, организованные при школах. 2 июня начал свою работу городской лагерь труда и отдыха «Команда твоего успеха», организованный Центром детского творчества, «Абаканским парковым хозяйством» и Лицеем имени Николая Генриховича Булакина. Лагерь посещают 17 ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Главная задача детей – благоустройство городских зелёных зон: подготовка цветочных клумб, прополка сорняков и уход за деревьями в парках и скверах Абакана. Директор Центра детского творчества Надежда Коробейникова рассказала подробности:

– Наш лагерь работает на базе Центра детского творчества с 2018 года. Его работа осуществляется в тесном взаимодействии с «Абаканским парковым хозяйством» и Лицеем имени Николая Генриховича Булакина. В этом году с учётом нормативных требований, санитарно-эпидемиологических требований мы открыли лагерь на базе Лицея. Там дети размещаются, оставляют свои вещи, идут на линейку и питаются. Двухразовое питание обеспечивается за счёт средств муниципального бюджета. Во время нахождения детей в лагере труда и отдыха за ребятами закреплены педагоги дополнительного образования, которые пристально следят за их комфортным пребыванием, помогают безопасно передвигаться по городу и отвечают на возникающие у детей вопросы. Также у нас заключено соглашение с «Абаканским парковым хозяйством» о трудоустройстве детей. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации «Абаканское парковое хозяйство» определяет время и период работы детей и выплачивает им заработную плату. Кроме того, ребята получат материальную поддержку от Государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Центр занятости населения».

С первого дня работы лагеря ребята активно включились в процесс, осваивая полезные трудовые навыки и проявляя инициативу. Сегодня на территории сквера «Пушкинский» вовсю кипит работа по благоустройству: участники лагеря старательно очищают территорию от мусора и сорняков, создавая уютное пространство для будущих зелёных насаждений и комфортного пребывания в сквере. Каждый подросток ощущает свою значимость и вклад в общее дело, чувство ответственности и гордость за проделанный труд.

На вопрос о том, почему молодые люди решили пойти в лагерь труда и отдыха, ответы звучали по-настоящему взрослые: для кого-то это – возможность заработать, кто-то с юного возраста беспокоится о будущем, подчёркивая, что получит первую запись в трудовой книжке, для кого-то важна характеристика для дальнейшего поступления в вуз. Ученики Лицея имени Н.Г. Булакина Максим Граубергер (окончил 8 класс) и Игорь Гусак (окончил 10 класс) познакомились летом 2024 года в этом же лагере, с тех пор они общаются, дружат и в этом году вместе решили пойти в «Команду твоего успеха». Максим Граубергер отметил:

– В прошлом году, если честно, пойти в лагерь меня заставили родители. Сначала я долго сопротивлялся, не хотел, потом быстро втянулся, и мне так понравилось работать! Есть, конечно, другие варианты подзаработать, но здесь очень хорошие условия, нормальная зарплата, дружелюбные и приветливые вожатые, также кормят очень вкусно! Ещё мне нравится то, что мы с ребятами общаемся на разные темы в процессе работы, узнаём много нового друг о друге. В общем, я доволен и обязательно советую всем школьникам работать и делать Абакан красивым!

Работа в лагере организована таким образом, чтобы сочетать полезную деятельность с развивающим досугом. Помимо трудовых будней, ребят ждёт насыщенная программа, включающая спортивные события, творческие мастер-классы и познавательные экскурсии. Это позволит им не только приобрести ценный трудовой опыт, но и расширить свой кругозор, найти новых друзей и укрепить командный дух. Работа на свежем воздухе в команде единомышленников станет отличной альтернативой времяпрепровождению за компьютером и поможет школьникам приобрести полезные навыки, которые пригодятся им в будущем.

Подобные трудовые лагеря играют важную роль в профессиональной ориентации подростков. Они дают возможность попробовать себя в разных видах деятельности, оценить свои способности и интересы, а также получить представление о требованиях современного рынка труда.

Продолжительность смены составит 20 дней, а это значит, что старшеклассники будут трудиться до конца июня. Желаем всем ребятам успехов и отличных каникул!