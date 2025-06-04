Тротуар на улице Итыгина планируют завершить в середине июня

Об этом сообщил сегодня на еженедельном штабе по благоустройству и дорожным работам этого сезона подрядчик – ООО «Сибстрой». На участке от улицы Кирова до земельного участка № 40 по улице Итыгина подрядная организация уже выполнила срезку и уборку растительности и старого покрытия, демонтировала старые дорожные знаки и старый бортовой камень. Тротуар уже асфальтируется.

Параллельно ведётся строительство линии освещения по улице Итыгина в границах улиц Крылова – Советская, подрядчик ООО «Энергопроектсервис». Подрядная организация выставляет опоры, планирует к середине июня завершить монтаж опор.

Идут благоустроительные работы в ПКиО и в будущем парке «Арбан». В парке «Арбан» подрядчик ведёт вертикальную планировку территории. В ПКиО основные работы «Муниципального жилищного фонда» сосредоточены на сценической площадке. Продолжается завоз нового песка на пляжную зону. Выполняются парковки со стороны Речпорта и со стороны пейнтбольного клуба. «Муниципальный жилищный фонд» также планирует выйти на восстановление велосипедной дорожки в ПКиО со следующей недели.

На улице Пирятинская идёт ремонт тротуара в районе домов 29, 27А по ул. Пирятинская.

По части территорий продолжаются аукционные процедуры.

Напоминаем, что приоритетность благоустройства общественных территорий определяют сами горожане. По 12 июня продолжается рейтинговый отбор территорий на 2026 год, выбрать свою территорию можно здесь: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs