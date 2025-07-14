Безопасное лето: дети тонут молча

Среди детей в возрасте до 14 лет утопление является второй по распространённости причиной смерти от внешних причин (сразу после ДТП). Дети тонут из-за невнимательности родителей и людей вокруг. Иногда они даже находятся совсем рядом со взрослыми, которые не понимают, что ребёнку нужна помощь. Всё потому что большинство из нас живёт со стереотипом, что тонущий человек будет, как в фильмах, кричать «Спасите! Тону!», размахивать руками, брызгать водой, стараться выбраться из воды. А в реальности всё происходит с точностью до наоборот.

Дети часто тонут молча, потому, что при утоплении у них нет сил и возможности кричать или звать на помощь. В момент опасности организм направляет все усилия на то, чтобы сделать вдох, и это несовместимо с произнесением звуков (так работают инстинкты). Кроме того, при утоплении ребёнок часто уходит под воду и возвращается на поверхность на короткое время, не успевая позвать на помощь.

Помните, что ребёнок может тонуть, даже касаясь дна ногами, поэтому не оставляйте его без присмотра.

Пусть лето для наших детей будет безопасным!