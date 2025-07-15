От солидарности к действию: абаканцы очищают родной город

Субботники в Абакане продолжаются и их инициируют неравнодушные горожане. Вот и сегодня 15 добровольцев откликнулись на призыв убрать территорию за гаражным массивом, примыкающую к правому спуску виадука в сторону кольцевой развязки. Место не проходное, но изрядно замусоренное, здесь: бутылки, упаковки, пластик, покрышки от шин, стекло, куски линолеума и много-много других, годами складируемых отходов жизнедеятельности человека. Надёжно скрытый зарослями кустарника хлам убирали жители района «Центральный» во главе со старостой Дарьей Казак. Дарья рассказала, почему именно этот участок они решили привести в порядок:

– Очень хочется видеть наш город ухоженным и чистым, а это место – въезд в наш район, на центральную улицу Пушкина. Весной на территории гаражного массива мы с ребятами Абаканского специального учебно-воспитательного учреждения убрали много мусора, остался лишь участок за гаражами, потому что к нему затруднён проезд. Мы нашли социальных партнёров, чтобы довести дело до конца и пригласили активных жителей района «Центральный». Сотрудники предприятия «Абаканские электрические сети» помогли убрать заросли и освободить проходы к свалке, в уборке участвовали ребята из МКУ «Абаканский рынок» и Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», а «Градсервис» вывезет собранный нами мусор.

Директор муниципального казённого учреждения «Абаканский рынок» Евгений Кокорин уверен, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят:

– Мне, как и многим абаканцам, хочется ходить по чистым улицам, видеть чистыми дворы и прилегающие территории, поэтому я здесь. Если каждый житель привнесёт в общее дело хотя бы маленькую частичку своего труда, донесёт упаковку до урны, а не выкинет её в кусты или на газон, то уже сделает большое дело.

Татьяна Фомина работает в Министерстве природы и экологии Республики Хакасия, она решила принять участие в субботнике не по долгу службы, а по зову души. В свой первый день отпуска Татьяна отправилась делать город чище:

– Мне мама всегда говорила, что с дивана критиковать всегда легче, чем самому что-то сделать. Мною движет чувство, что благодаря моим усилиям ещё в одном месте Абакана станет чище. Я в этом районе не живу и проезжаю по виадуку крайне редко, но мне приятно, что мы убрали этот очень сильно замусоренный участок. Люблю высказывание: «От чистых помыслов рождается чистота вокруг тебя». Желаю всем жителям нашего замечательного Абакана чистых помыслов.