От идеи к реализации: сквер предпринимателей появится в Абакане

С инициативой создать новый сквер в сердце нашего региона в Администрацию города Абакана обратились специалисты Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Хакасия». Новое пространство разместится по чётной стороне улицы Щетинкина напротив магазина «Палалар».

Интересный сквер, которому уже сейчас негласно присвоено имя «Сквер предпринимателей», предложило создать бизнес-сообщество нашего города. Заместитель Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына прокомментировала предпринимательскую инициативу:

– Для нас создание сквера предпринимателей – первый опыт, когда представители абаканского бизнеса консолидируются внутри себя и когда словосочетание «корпоративное волонтёрство» воплощается в реальных делах. У нашего бизнес-сообщества уже есть проект будущего сквера, который предприниматели готовы подарить городу. Проект предварительно согласован.

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Хакасия Владимир Сорокин рассказал:

– Радует, что у нас есть сообщество предпринимателей, которые хотят вершить добрые дела не только во благо себе, но и во благо любимого города. Подобные инициативы популяризируют предпринимательское сообщество как активную и современную часть нашего гражданского общества и очень здорово, что в Абакане будет создан замечательный объект, который станет настоящим украшением столицы Хакасии.

В городской администрации отметили, что благодаря сотрудничеству власти и предпринимательства в Абакане на протяжении пяти лет реализуется проект «Сделано в Абакане», проводится спартакиада предпринимателей и другие события. Благоустроительная сфера – новый опыт синергии Администрации города Абакана и Торгово-промышленной палаты Республики Хакасия.

Подводя итог рабочего совещания по обустройству нового сквера, Вероника Виницына сказала:

– Создание сквера предпринимателей – это показатель зрелости бизнеса Абакана, когда предприниматели готовы делиться частью своей прибыли с городом и жителями.

Каким будет сквер мечты наших предпринимателей, мы узнаем позже. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что он будет необычным и современным. После того, как сквер будет готов, ухаживать за ним и поддерживать уют в созданном пространстве будут сами предприниматели, организуя там субботники.