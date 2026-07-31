Акватория ПКиО готова к проведению сап-карнавала «Русское в моде»

Операция по удалению водорослей из водоёма Парка Культуры и Отдыха города Абакана прошла успешно. Сотрудники парка трудились с самого утра, чтобы очистить акваторию от быстрорастущей растительности, которая не только нарушает эстетику водной глади, но и мешает отдыхающим. Водоросли на территории пляжа в этом сезоне убирались дважды, однако перед проведением сап-карнавала, который пройдёт в День города, процедуру решили повторить.

Директор ПКиО Любовь Ращупкина рассказала:

– Мы ежедневно следим за акваторией нашего парка: убираем мусор, ремонтируем сломанные детали и крепления малых архитектурных форм, подправляем изогнутые таблички… Еженедельно берутся пробы воды на соответствие нормам безопасности. В третий раз мы вышли на уборку водных растений. Задействованы мини-трактор и самосвал, к которым крепится трос, с помощью которого удаётся оторвать водоросли от дна. На воде остаются фрагменты оторвавшихся стеблей, но их прибьёт к берегам, которые потом мы очистим.

Напоследок напомним: всё, что создаётся в парке, делается для горожан и гостей столицы Республики Хакасия. Команда ПКиО искренне старается для вас, хотя её штат совсем небольшой. Уважаемые гости, пожалуйста, соблюдайте чистоту! Не оставляйте мусор и учите детей бережно относиться к общему имуществу. Только совместная забота поможет нам сохранить красоту и уют, которыми так щедро делится любимый парк.