«Цветочная мозаика» в Абакане: оценка клумб и голосование

Очередное заседание оргкомитета городского конкурса «Цветочная мозаика» прошло в Администрации города Абакана накануне. Комиссия обсудила критерии оценки проектов и распределилась по 82 объектам, участвующим в битве клумб. 11 членов рабочей группы в составе старост жилых районов и специалистов различных муниципальных учреждений до 17 августа проедут по адресам и выставят баллы по каждому критерию оценки. Их несколько: гармония цветовых сочетаний, ухоженность композиции, флористическое разнообразие растений и грамотность их подбора, где учтены сроки цветения, их стилистическая совместимость и сочетание по высоте, а также оригинальность композиционного решения.

Чтобы цветочный конкурс был оценен максимально честно, члены комиссии дождутся хорошей погоды, дав растениям время воспрять от дождевого шока. К сожалению, проливной дождь вводит в стресс не только людей, но и цветы. Переувлажнённая почва губительно влияет на соцветия, вызывая кислородное голодание у бутонов: они вянут, опадают, становятся бледнее, теряют яркость и пышность.

Напоминаем, что садовое соперничество могут оценить все желающие. Ваш голос будет учтён при подсчётах. Для этого нужно заполнить электронную форму. Внимание! Независимое голосование пройдёт с 1 по 13 августа. Сейчас ссылка на электронное голосование закрыта. Сохраняйте пост и голосуйте за понравившиеся территории в указанные сроки.

20 августа оргкомитет конкурса «Цветочная мозаика» вновь соберётся в городской администрации, чтобы подвести итоги абаканской симфонии лепестков.