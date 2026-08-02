С Днём железнодорожника!

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли, поздравляем вас с профессиональным праздником! Мы, абаканцы, знаем цену служению рельсовым магистралям. Наш город, вросший корнями в самобытную хакасскую землю, обязан своим рождением и расцветом в том числе и той самой стальной нити, что протянулась сквозь каменные хребты Саян.

Говорят, что дорога – это судьба, и судьба миллионов пассажиров и тонн грузов вверена именно вам. В этот праздничный день желаем вам того же, чему учит нас сама стальная колея: твёрдости на поворотах, терпения на подъёмах и лёгкости на спусках. Пусть ваш профессиональный путь никогда не заводит в тупик, а все стрелки указывают только на успех и благополучие.

Низкий поклон вам, современные машинисты и путейцы, связисты и ремонтники, всем, кто не боится ни лютой стужи, ни зноя, ни бессонных ночей на перегонах. Ваш труд – высокое искусство сохранять движение, дарить городам пульс, а людям – счастье встреч и новых открытий, ведь вы соединяете не только города, но и человеческие судьбы, собирая нашу необъятную родину в единое и уникальное пространство. Счастья вам, здоровья и неиссякаемой веры в своё великое предназначение!

Глава города Абакана Алесей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин