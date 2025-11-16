Ансамбль ударных инструментов «Гром и молния» – лауреат Международного конкурса «Ударная волна»

С 9 по 15 ноября в городе Санкт-Петербурге проходит XII конкурс-фестиваль ударных инструментов, перкуссии, барабанщиц-мажореток и маршевых оркестров «Ударная волна». Главная цель фестиваля – приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам современной музыки, отражающей настроение и мировоззрение молодёжи.

Фестиваль «Ударная волна» в очередной раз подтвердил свой статус значимого события в культурной жизни Санкт-Петербурга, предоставив площадку для творческого самовыражения юных музыкантов и обмена опытом между профессионалами. Мероприятие стало настоящим праздником ритма и музыкального мастерства, объединив на одной сцене талантливых исполнителей разных возрастов и уровней подготовки.

Участники продемонстрировали не только виртуозное владение ударными инструментами, но и глубокое понимание музыкального материала, представив оригинальные интерпретации известных произведений и собственные композиции. Разнообразие жанров и стилей позволило каждому зрителю найти что-то интересное для себя, а музыкантам – раскрыть свой творческий потенциал в полной мере.

Успешное выступление ансамбля «Гром и молния» под руководством Евгения Валерьевича Кряжева стало ярким свидетельством высокого уровня подготовки и профессионализма юных музыкантов. Их проникновенное исполнение сложных произведений покорило сердца слушателей и заслужило высокую оценку жюри.

Ансамбль стал лауреатом II степени в номинации «Большие классические ансамбли ударных инструментов» в возрастной категории до 15 лет. В исполнении ансамбля прозвучали произведения: «Либертанго» Астора Пьяццоллы, «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна.

Оценивали участников члены жюри, в число которых вошли педагоги консерваторий, солисты Мариинского и Михайловского театров. Особый интерес вызвали мастер-классы и концерты, проведённые членами жюри. Признанные мастера сцены поделились с участниками фестиваля своими знаниями и опытом, вдохновив их на дальнейшее развитие и совершенствование. Молодые музыканты получили ценные советы и рекомендации, которые помогут им в достижении новых творческих вершин.

Победа в престижном конкурсе – это заслуженная награда за талант и упорный труд, а также стимул для дальнейших творческих свершений. Поздравляем победителей! Желаем успехов во всех начинаниях!