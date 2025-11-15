Воспитанники детского сада «Золушка» – в рядах «Движения Первых»!

13 ноября в детском саду «Золушка» прошла торжественная церемония посвящения старших воспитанников в ряды первичного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых». В мероприятии приняли участие активисты движения, обучающиеся школ города Абакана, и муниципальные кураторы «Движения Первых» по городу Абакану Вероника Решетникова и Дарья Сергеева.

Воспитанники дошкольного учреждения сделали важный шаг – стали частью большой команды страны и масштабных социальных и творческих проектов, то есть частью команды, где ценятся дружба, активность, творчество, добрые дела и новые достижения!

Кроме заведующего и муниципальных координаторов, юных активистов «Движения Первых» по видеосвязи поздравили участники специальной военной операции и поблагодарили детей за письма и открытки, которые они получили буквально накануне посвящения ребят в «Первые». В городе Абакане стало на 42 активиста российского «Движения Первых» больше!