В детском саду «Настенька» прошла акция «Белый голубь»

Данная акция была организована в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, отмечаемому ежегодно в третье воскресенье ноября. Акция представляла собой важную инициативу, направленную на повышение уровня осведомлённости среди населения относительно проблем дорожной безопасности.

Цель данной акции – формирование у подрастающего поколения чувства ответственности и уважительного отношения к правилам дорожного движения, а подобные мероприятия позволяют детям осознать значимость соблюдения установленных норм и требований на дорогах, способствуя снижению риска возникновения аварийных ситуаций.

В ходе участия в акции ребята совместно с педагогическим коллективом выполнили ряд практических действий, направленных на развитие навыков безопасного поведения на дорогах. Одним из ярких примеров стала подготовка и изготовление тематической продукции, включающей плакаты и листовки с информацией о правилах дорожного движения. Вырезанные из бумаги символы мира и безопасности белые голуби подчеркнули идею бережного отношения к жизни каждого участника дорожного движения.

Помимо практической деятельности, важное значение играет информационно-просветительская работа. Участники акции активно участвовали в подготовке памяток и раздаточных материалов, которые впоследствии были распространены среди сотрудников дошкольного учреждения и родителей воспитанников. Эта мера направлена на повышение общей грамотности и внимательности к вопросам предотвращения дорожно-транспортных происшествий.