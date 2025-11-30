С праздником, дорогие мамы!

Материнство во все времена и эпохи – неостановимый труд сердца, жизнь, бьющая через край, когда все дни полны беззаветной любовью к своим детям, естественной, как дыхание. Материнство даёт те силы, которых нет ни у кого. Три, пять, семь пар глаз, смотрящих на вас с безграничным доверием, – это ваши личные солнечные лучи, ваша вселенная, для которой именно вы создаёте свою гравитацию. Да, это суматоха, гам, рёв, вечный спор – конфеты или каша, забытый дневник и потерянные ключи, но когда вечером дети валятся в кучу, как щенки, и самый младший шепчет: «Ты пахнешь, как моё счастье» – это и есть мамин вечный двигатель.

Материнство – это не «жизнь ради детей». Это жизнь «с ними», в невероятной, немного сумасшедшей, грохочущей, замирающей, ослепительной реальности, где можно тонуть и взлетать по десять раз на дню. Но если спросить вас, дорогие мамы: «Стоило ли?» – то мы знаем, что вы сделаете: вы обнимете нас так, что станет ясно без слов.

Мама – это тот человек, который однажды решил, что любви должно быть больше, и именно ваш голос рассказывает нам о добре и зле, ваша улыбка становится основой нашей уверенности, ваш поцелуй лечит ссадины и на коленках, и в сердцах, а ваши руки – всегда то самое уютное место, куда можно вернуться даже спустя десятилетия, когда ты уже сам взрослый и чей-то родитель.

С Днём матери, дорогие наши, единственные и неповторимые, спасибо за подаренную жизнь!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин