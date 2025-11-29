Праздник, наполненный теплом, нежностью и благодарностью

В Центре детского творчества прошёл концерт, посвящённый Дню матери. Этот праздник мамам подарили творческие коллективы: вокальные ансамбли «Доминанта», «Горница», «Лазоревый цвет» пели трогательные, нежные песни, посвящённые мамам, где каждая нота – признание в любви самым дорогим людям, хореографические ансамбли «Контрасты» и «Чудеса» закружили вихрь зажигательных танцев, рассыпая брызги радости и восторга, воспитанники театральной студии «Весёлые человечки» разыграли сценку, словно оживив страницы доброй сказки, а юные дизайнеры студии моды «Стиль» представили коллекцию нарядов, вдохновлённую образом современной мамы – сильной, красивой и любящей.

Зал был полон улыбок и светлых глаз. Мамы с гордостью и умилением наблюдали за выступлениями своих детей, с благодарностью принимая творческие поздравления. Каждый номер программы был наполнен любовью и теплом, пропитан искренностью детских чувств.

Праздничный концерт напомнил о важности и ценности материнской любви, о неразрывной связи между матерью и ребёнком. Это был вечер, наполненный нежностью и благодарностью.