В Абакане начался «Добрый декабрь»: исполняем мечты детей

«Добрый декабрь» – многолетняя и очень тёплая акция, объединяющая многих абаканцев. Сегодня в городской администрации перед Международным днём волонтёра поблагодарили и отметили несколько десятков волонтёров и рассказали юным и взрослым волонтёрам, сколько добрых дел и как можно будет сделать для детей, которые сейчас живут в очень непростых условиях. «Дари добро», «ДоброЁлка», «Я сегодня Дед Мороз», «Новогодний троллейбус», «Такси деда Мороза», «Ёлки главы города», «Посылка солдату», «Новогодние мечты» – любой из нас может найти способ стать добрым волшебником.

Есть у нас акция «Ёлка желаний», и первым конверт с пожеланиями снял с ёлки Глава города Абакана Алексей Лемин. Алексей Викторович каждый год не только выполняет желание, но и сам привозит подарки детям:

– Очень хорошо, когда подарки – адресные, не всегда это – сладкие подарки, а ещё лучше, если вы возьмёте на себя, временно, обязанности Деда Мороза и сами придёте к детям и подарите им. Это совсем по-другому выглядит, совсем по-другому дети это воспринимают.

Несколько десятков конвертов сегодня разобрали участники совещания, но желаний ребятишек – много, и соучредитель благотворительного фонда «Дети Абакана» Екатерина Серякова рассказала о возможности адресно подарить подарки детям:

– Девизом благотворительного марафона, который является частью большой акции, является фраза «Праздник должен быть у всех». Девятый год подряд фонд при поддержке всех-всех-всех добрый абаканцев старается подарить праздник каждому маленькому жителю города. Около 4500 тысяч ребятишек в этом году особенно ждут чуда от нас, взрослых. Координационным центром по формированию списков выступает Городское управление образования. Школы и детские сады готовят свои списки как расширенные – на сладкие подарки, с чего, собственно, «Добрый декабрь» и начинался, и на адресную помощь, это направление – «Новогодние мечты». Информация о детях, чьи мечты могут выполнить все желающие, размещается у нас в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/deti_abakana, горожане, предприятия, организации берут себе ребёнка под новогоднюю опеку и это желание выполняют. Первые желания уже поступили, и зачастую это очень простые желания: куклы, конструкторы, иногда чуть более специфичные, например, наборы для секции плавания или электролобзик.

Екатерина Серякова рассказала, что почти 200 таких желаний удалось общими силами осуществить в прошлом году, сколько же будет выполненных новогодних желаний – зависит, конечно, от всех нас.

Заместитель Главы города Абакана по социальным вопросам Татьяна Карташова уточнила, что «Пункты Деда Мороза» будут работать во всех школах и детских садах, в Центре детского творчества, в учреждениях культуры и спорта. Ежегодно благотворительную акцию поддерживают самые разные предприятия и торговые сети, например, сеть «Командор» уже подтвердила своё участие, в магазинах будут размещены «Корзины добра», где можно будет оставить подарок ребёнку. Подарок могут сделать, например, салоны красоты – есть ребятишки, мечтающие о красивой причёске, детские центры, магазины детской одежды – есть малышки, которые в письме главному новогоднему волшебнику пишут о платье принцессы…

Уже работает «горячая линия» в Городском управлении образования – 22-76-08, сюда можно позвонить, например, и заявить о желании стать Дедом Морозом или же сообщить о семье, которая сейчас находится в трудном положении, а в семье есть малыши.

Есть возможность отправить и денежные средства по коду, который указан в афише: любая сумма поступает на благотворительный счёт и становится частью исполнения новогодней мечты ребёнка.