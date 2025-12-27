Уважаемые спасатели! Ваша служба имеет реальное измерение: спасённую жизнь. Мало кто из горожан посвящён в подробности, только самые близкие знают про сорок километров рукавов, намотанных за смену, про ледяную воду в сапогах к четырём утра, про молчаливый кивок, которым вы обмениваетесь, когда наконец тушите последний угол и понимаете, что победили.

Но именно на вас держится покой тысяч людей. Вы хладнокровны там, где у других сдают нервы, вы не ждёте чуда, вы его создаёте голыми руками, инструментом и заранее отработанным до автоматизма протоколом. Спасибо за вашу решимость, за вашу абсолютную, железную надёжность, за то, что вы – та самая несгибаемая конструкция, на которую наши горожане могут опереться в самую тёмную минуту.

Желаем вам, в первую очередь, точности. Пусть ваши расчёты будут безошибочны, техника никогда не подводит, а ваша физическая подготовка всегда на полшага впереди обстоятельств. Желаем вам возвращаться со всех вызовов. Каждому. Без исключений. На свои места, в свои семьи.

С Днём спасателя! Пусть ваша смелость всегда идёт в ногу с осторожностью, а опыт побеждает любую стихию. Крепкой спины, цепких рук, и пусть броня друзей и соратников рядом с вами никогда не даёт трещин!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин

Изображение: ИИ