Прокуратура разъясняет: с 10 октября 2025 года факт назначения пенсии можно подтвердить с помощью QR-кода

Согласно Приказу Минтруда России от 10.03.2025 № 98н факт назначения пенсии подтверждается в электронной форме путем отображения в личном кабинете пользователя на ЕПГУ, направленных в единую систему идентификации и аутентификации Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации из государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» по запросу оператора единой системы идентификации и аутентификации следующих сведений:

– фамилия,

– имя,

– отчество (при наличии),

– страховой номер индивидуального лицевого счета,

– вид пенсии

– срок, на который она установлена, время и дата представления сведений.

На основании указанных сведений формируется QR-код, используемый для подтверждения гражданином факта назначения пенсии.