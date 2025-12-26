Участники встречи с Алексеем Леминым – одарённые дети Абакана

Сегодня в Администрации города Абакана глава республиканской столицы встретился со школьниками, достигшими в 2025 году больших результатов в искусстве и спорте. За столом – 18 воспитанников абаканских школ дополнительного образования детей, в зале – родители, педагоги и тренеры. Ребята волнуются, взрослые – гордятся!

Приветствуя всех участников встречи, Глава города Абакана Алексей Лемин отметил:

– Очень радостно, что в стенах администрации в течение года мы несколько раз встречаемся с будущим нашего города, с нашими юными «звёздочками»: спортсменами, творческими ребятами, которые обучаются в наших художественных и музыкальных школах, с теми, кто своими победами, своими достижениями прославляют наш город и нашу республику. Дорогие ребята, вы обладаете незаурядным умом, вы творческие, вы креативные, вы спортивные. В своём юном возрасте вы делаете много хорошего, что меняет наш мир к лучшему. За вами, несомненно, будущее нашего города, то будущее, которое нам точно нужно. Вы придёте нам на смену, но для этого нужно учиться, не останавливаться на месте, нужно двигаться вперёд каждый день! Вы уже достигли очень многого, вы большие молодцы, но знайте, что для вас пока это только «аванс», двигайтесь навстречу своим мечтам, достигайте новых вершин! В завершение года принято подводить итоги и строить планы на следующий год, и то, что вы находитесь в этом зале, говорит о том, что ваш год был очень плодотворным. Я желаю вам, чтобы 2026 год принёс вам ещё больше побед!

Достижений у каждого подростка – на несколько листов печатного текста, здесь – лауреаты различных конкурсов, дипломанты множества фестивалей, победители соревнований и первенств. После короткого представления участники встречи рассказывали о себе и отвечали на многочисленные вопросы Алексея Лемина и Председателя Совета депутатов города Абакана Альберта Тупикина. Со многими ребятами руководители города знакомы лично или заочно, потому что регулярно видят их выступления на творческих и спортивных событиях. Разговор получился очень тёплым и душевным.

Роман Вербшин – гитарист, занимается в Детской музыкальной школе № 1 имени А.А. Кенеля у педагога Павла Михайловича Аникьева. Примером для Романа стал его дедушка, который умеет играть на скрипке. В доме юного гитариста были разные музыкальные инструменты, и когда встал выбор, на каком же всё-таки учиться играть, на семейном совете выбрали гитару. Обучается в музыкальной школе Роман пятый год. Рассказав немного о себе, гитарист исполнил романтическое музыкальное произведение «Слеза».

Девятиклассник Рем Магдаласов – тоже гитарист, но его пристрастие – не классический инструмент, а электронная гитара. Рем называет себя самоучкой, он воспитанник Школы креативных индустрий и занимается в студии «Электронная музыка», «Звукорежиссура». Подростку нравятся песни легендарной группы «Кино», они и вдохновили его научиться играть на электрогитаре. Рэм рассказал:

– Как-то я попросил у родителей в подарок электрогитару, потому что меня с десяти лет увлекала рок-музыка. Если честно, они не верили, что я научусь играть, и думали, что она станет очередной игрушкой, которая будет пылиться на стене. Но вот прошло пять лет, и в этом году я выступил на одной сцене с Дианой Арбениной. На данный момент это – моё главное достижение в музыке, и есть большое желание идти к новым вершинам.

Вероника Зубарева только вчера вернулась из Москвы, став победителем Международного вокального конкурса «Лучший голос Земли». Пятиклассница – воспитанница Детской школе искусств № 2, её педагог – Заслуженный работник культуры Республики Хакасия Наталья Владимировна Трусильникова. Выступления на больших сценах Веронику давно не пугают, но «звёздной» болезни у девочки, по мнению её педагога, нет. Наталья Владимировна называет свою воспитанницу трудягой, которая видит цель и идёт к ней, развивая свои таланты.

Фортепианный дуэт в составе Алисы Жибиновой и Марии Рыбаковой «живёт» в Детской музыкальной школе № 2. Таланты в девочках раскрывает их педагог Екатерина Сергеевна Узмова. Несмотря на свой юный возраст, девочки учатся в начальной школе, им очень нравится классическая музыка известных композиторов Чайковского и Моцарта. Игре на инструменте девочки обучаются уже не первый год, и им удаётся добиваться хороших результатов и в общеобразовательной школе, и в музыкальной. В этом году девочки пять раз стали лауреатами I и II ступени, в том числе на Международном конкурсе-фестивале для одарённых детей «Сибирь зажигает звёзды» в Красноярске.

Десятиклассница Алиса Сомина определилась со своей будущей профессией, она будет связана с художественным искусством. Алисе очень нравится графика, и в этой технике написано большинство её работ. Она – лауреат I степени Международного многожанрового конкурса-фестиваля «Осенняя фантазия», проходившего в Москве, у неё гран-при Межрегионального конкурса «Выставка пленэрных работ имени Д.С. Лукманова в г. Черемхово Иркутской области, а ещё Алиса прошла конкурсный отбор и в феврале 2026 года улетит в Сочи на творческую смену в Образовательный центр «Сириус».

Ученица школы № 7 Мария Швечихина занимается на музыкальном отделении в Детской школе искусств № 1. Её педагог – Евгения Николаевна Шкуратова. У Марии много побед на различных олимпиадах по музыкальной грамоте, и она серьёзно увлечена игрой на фортепиано и рояле. Младшая сестра Маши тоже обучается игре на клавишных инструментах. Девочки воспитываются в многодетной семье, где четверо детей. Младшие братья, вероятнее всего, тоже пойдут по стопам сестёр. Уже сейчас мальчишки проявляют интерес к музыке.

Елизавета Лайкова и Антон Ачитаев – участники Межрегиональных соревнований по плаванию «Кубок Сибири». Елизавета выполнила спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта по плаванию», у Антона пока второй спортивный разряд. Тренирует ребят Максим Леонидович Бурмага. После общения с ребятами Алексей Лемин отметил:

– Желаю вам и дальше совершенствовать технику и побеждать. Благодаря таким, как вы, тем, кто показывают хорошие результаты на уровне юношеской сборной России, нашей абаканской спортивной школе по плаванию совсем скоро будет присвоен статус школы олимпийского резерва. Надеюсь, что и спортивная школа по настольному теннису вернёт этот статус.

Впервые на встрече с главой были юные теннисисты 13-летняя Арина Даниленко и 14-летний Тимофей Лебедев, которых тренирует Диана Владимировна Кириченко. Оба подростка пришли в спорт благодаря своим родителям, папы передали им любовь к теннису и сейчас поддерживают интерес детей к достижению результатов. Уже в феврале 2026 года ребята будут участвовать в первенстве по настольному теннису в Красноярске.

Легкоатлета Максима Кизима тренирует директор абаканской спортивной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике Андрей Анатольевич Ромащенко. В этом году на счету у Максима – несколько побед на дистанциях от полутора до трёх тысяч метров. Сейчас спортсмен готовится к новым стартам следующего года.

Елизавета Лыжина пришла в лёгкую атлетику вслед за своей старшей сестрой два с половиной года назад. Лиза рассказала:

– Однажды я пришла на соревнования поболеть за свою сестру, и мне очень понравилась атмосфера. В тот день я решила, что тоже хочу заниматься лёгкой атлетикой и достигать результатов. Сейчас я бегаю на дистанции 800-1000 метров. В середине января буду участвовать в соревнованиях Сибирского федерального округа в Иркутске.

Спортивную школу единоборств на встрече представили Амина Гаджиева, Кира Капсаргина и Никита Плисов. Девочки занимаются рукопашным боем и тренируются у Дмитрия Владимировича Казыгашева. Обе – победительницы Первенства Сибирского федерального округа по рукопашному бою среди юношей и девочек 13-14 лет. Никита Плисов в более юном возрасте занимался кикбоксингом, а потом перешёл в бокс. Тренирует Никиту Иван Александрович Данчиков. Боксёр стал третьим на Всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей 13 лет и готов добиваться результатов в новом спортивном сезоне.

Ульяна Дереева и София Мироненко представили спортивную школу по игровым видам спорта. Их баскетбольная команда не так давно вернулась с победой с Первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди девушек 2012 года рождения и моложе. София – капитан команды, Ульяна – лучший игрок турнира. Девочки благодарят своего тренера Ларису Викторовну Хорошеву не только за то, что она ведёт их к победам, но и за сплочённый коллектив команды, который не меняется в течение пяти лет.

Встреча с Главой города Абакана накануне Нового года не могла обойтись без подарков. Помимо мандаринок с пожеланиями, который каждый брал из корзинок во время самопрезентации, дети получили сладости и много новых эмоций. Желаем нашим юным талантам больших успехов в Новом году!