С Новым годом!

Дорогие абаканцы и гости нашего замечательного города! Наступающий год в восточной традиции связан с образом Огненной Лошади. Если расширить календарную метафору, огонь – это тепло и энергия, а лошадь – сила, верность пути и доверие. Значит, грядущий год – это время созидательной энергии и честного труда, надёжного очага и уверенного шага, который преодолевает расстояние.

Мы желаем нашему городу теплоты. Пусть тепло человеческих отношений согревает даже самые холодные углы. Пусть оно материализуется в улыбке водителя, в помощи соседа с покупками, в терпении учителя, в заботе врача. Именно из этого складывается подлинный климат места, где хочется жить.

Мы желаем нам всем тяги. Не амбиций, а именно тяги: внутреннего двигателя, который заставляет вставать и делать своё дело хорошо, будь то сочинение симфонии или укладка асфальта, и пусть каждый чувствует: его конкретное усилие – это кирпичик в общем здании нашего завтра.

Лично каждому мы желаем найти свой путь. Не карьерную траекторию, а именно путь, где ваша личная «лошадиная сила» будет при деле, а внутренний «огонёк» не погаснет от ветра рутины. Пусть он ведёт вас к вашей собственной, а не навязанной цели.

Пусть Новый год станет для вас не хронологической отметкой, а событием души. С наступающим 2026-м, годом 95-летия Абакана! Пусть год будет красивым, тёплым и с увлекательными жизненными тропами!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин

Изображение: ИИ