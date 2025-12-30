Алексей Лемин рассказал о разочаровании и гордости уходящего года

Ежегодно в конце декабря подводятся итоги уходящего года, и, по многолетней традиции, Глава города Абакана Алексей Лемин отвечает на вопросы тележурналистов. В числе тем, которые вошли в интервью, – разочарование года и гордость года, кадровый дефицит и шествие Бессмертного полка, чьи средства вкладываются в благоустройство парка Культуры и Отдыха и что делается в других парках, как обстоят дела с блокировкой счетов образовательных учреждений, что выполнено сделано в городе в уходящем году за городские деньги, что в Абакане планируется на будущий, юбилейный год – год 95-летия, что будет в парке Арбан, какие перспективы в экономике республиканской столицы, в каких национальных проектах продолжит участвовать Абакан в 2026 году…

Публикуем пока только два ответа: что стало для градоначальника разочарованием года, а что – настоящей гордостью. Алексей Лемин «разочарованием года» назвал неисполнение региональными властями закона о статусе столицы:

– Закон о статусе столицы был принят в 2024 году. Правительство Республики Хакасия сделало всё, чтобы Абакан эти деньги не получил: деньги в бюджете, действительно, заложены, но для того, чтобы они поступили в муниципальную казну, должно быть два условия. Первое условие – это адресность, то есть обязательно должны быть согласованные республикой и городом объекты, на что пойдут эти деньги. Этот перечень был согласован: приобретение троллейбусов с автономным ходом, продолжение реконструкции Парка Победы, это деньги на ремонты абаканских школ. Эти деньги, к сожалению, город не получил. Соответственно, все те работы, которые мы сейчас выполняем, – за счёт средств муниципалитета, мы же не можем оставить, например, школу № 1 не до конца отремонтированной: два этажа у нас – за федеральный бюджет, их отремонтировать, а два этажа мы должны были оставить изначально в том состоянии, в котором они были до момента ремонта? Ещё один объект – сквер возле Центра имени Кадышева: хорошая, замечательная идея сделать сквер в национальном стиле, идея, которую мы прорабатывали с Советом старейшин. Ремонт ГЦК «Победа» – тоже в числе объектов. Деньги мы так и не получили. Для нас это – разочарование года, потому что это – инвестиции, это прямые инвестиции в городское хозяйство, и прямыми инвестициями считались 286 миллионов рублей. На следующий год сумма заложена в региональном бюджете больше, 330 миллионов рублей. Будут ли они доведены до Абакана? Очень надеемся, что изменения какие-то произойдут, и придёт осознание того, что Абакан – это Республика Хакасия, и он точно так же должен получать развитие.

Гордость года для Алексея Лемина – абаканцы и их постоянная помощь фронту и семьям участников специальной военной операции:

– Город живёт, город работает в условиях специальной военной операции. Это накладывает отпечаток на всю нашу жизнь. Мы же не отдельно от всей страны, от республики, поэтому мы живём в тех же экономических реалиях, в которых живёт наша страна и регион. Я считаю, что в нынешних условиях гордость за людей – главное. Это поддержка наших семей, семей участников специальной военной операции. И в наших условиях это действительно важно и действительно ценно. Специальная военная операция длится с 2022 года, но наша работа не прекращается ни на один день, это касается многого. Для себя мы избрали направление, в первую очередь, на поддержку семей, поддержку детей. Например, в течение года мы кормили более 1200 ребятишек в школах города Абакана. Ребятишек, чьи отцы служат на полях специальной военной операции. Для этого выделяются деньги как раз муниципального бюджета. То же самое освобождение от родительской платы в детских садах. Это более 700 семей, которых мы освободили от родительской платы. Плюс точно так же мы предусматриваем для ребятишек проездные билеты, бесплатные на муниципальном транспорте. Это всё меры поддержки, по крайней мере, которые официально отражаются в цифрах, которые можно посчитать, в рублях, в количествах, а ещё очень много мер поддержки адресных. Мы завозим уголь, мы помогаем колоть дрова, иногда даже и делать ремонт семьям, участникам специальной военной операции. В этом деле нам очень серьёзно помогают волонтёры, и волонтёрство в городе Абакане в последнее время приобретает массовый характер. У людей есть такая необходимость, и у нас не возникает каких-то проблем, сложностей позвать людей, попросить помощи в тех или иных вопросах, хотя бы оказание помощи участникам специальной операции. Один момент, который я хотел бы отметить: «Ёлка желаний». Я думаю, все уже, весь город и вся страна знают про эту акцию. Последние два года она трансформировалась, и в этой «Ёлке желаний» остались только ребятишки, у кого отцы погибли в специальной военной операции. Согласитесь, они самые незащищённые. И ребята пишут письма, кто-то не умеет писать, рисует. И если их почитать, поверьте мне, желания у ребят разные, даже взрослые желания. Я читал письма, в которых написано «Дед Мороз, пожалуйста, верни отца хотя бы на один день», и такие письма приходят. В этом году мы вообще не испытали каких-то сложностей с исполнением желаний ребятишек. Потому что, несмотря на большое количество тех обращений к Деду Морозу, которые поступили, у нас не возникло никаких сложностей. Мы просто сказали людям: помогите, пожалуйста, потому что эти ребят нуждаются в чуде больше всего. Буквально за две недели ёлка опустела: мы всё разобрали, помогли нам в этом депутаты городского совета, Верховного совета Республики Хакасия, помогли волонтёры, старосты, наши муниципальные предприятия. Я уже говорил об этом неоднократно, тут важно даже не купить подарок, подарок – это вторичное. Важно прийти в эту семью, важно пообщаться с ребятами, подарить им подарок, чтобы это у тебя осталось в голове, и, возможно, этой семье ты будешь помогать уже на протяжении многих лет. Это важно для них, это важно для ребятишек.

Вопросы от разных корреспондентов звучали разные, итоговые программы – разные, и мы рекомендуем всем, кому интересно настоящее и ближайшее будущее Абакана, посмотреть обе передачи.

Полностью программу «Итоги года» на телеканале «Абакан 24» смотрите здесь: https://rutube.ru/video/66bbdfe3e56a745a3be14b8da3ea5cd2/?r=wd

Полностью программу «Итоги года» на телеканале ТВ7 медиагруппы «Юг Сибири» смотрите здесь: https://ctv7.ru/news/politika/itogovoe-intervyu-s-alekseem-lyominym.html