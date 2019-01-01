Модные итоги: 10 самых ярких выходов знаменитостей на красную дорожку в 2018 году

Предлагаем вам вспомнить, в чем блистали знаменитости на красной дорожке в уходящем году.

Оливия Палермо на The Fashion Awards 2018

Американская бизнесвумен Оливия Палермо оделась для премии The Fashion Awards 2018 по-деловому стильно. Черная прозрачная блузка, ярко-красный брючный костюм с удлиненным пиджаком и брюками-палаццо — и никакого платья не нужно.

Кстати, обратите внимание, как Оливия дополнила такой мужественный образ изящным золотым клатчем и активными аксессуарами.



Гвендолин Кристи на Emmy Awards 2018

Звезда сериала «Игра престолов», сыгравшая мужественную Бриенну Тарт, выбрала для красной ковровой дорожки шелковое платье в пол приглушенного желтого оттенка с поясом-веревочкой и глубоким вырезом. В этом платье прослеживаются средневековые мотивы, но главное, — его цвет. Один из самых модных в 2018 году.



Елена Летучая на премии GQ «Человек года»

Раз в год и телеведущая Елена Летучая надевает что-то помимо черного цвета. В этот раз Елена решилась на очень смелый шаг и выбрала платье-бюстье цвета фуксии — одного из самых агрессивных и сложных цветов.

Помните, что фуксия может полностью поглотить вашу внешность. Елену спасло то, что за счет фасона бюстье и выреза цвет находится довольно далеко от лица. Но все равно с ним стоит быть аккуратнее.



Равшана Куркова на кинофестивале «Кинотавр»

Платье Равшаны Курковой создает ощущение легкости и воздушности за счет эффекта прозрачности, бежевой подкладки, рукавов-фонариков в викторианском стиле и нежного светло-голубого оттенка. Такой образ подойдет не только для ковровой дорожки, но и для прогулки по городу.

Обратите внимание, как перекликается форма сумочки с рукавами и насколько легко в общем ансамбле смотрятся нюдовые босоножки.



Джиджи Хадид на Met Gala 2018

Будто сделанное из лепестков фантазийное платье супермодели Джиджи Хадид от Versace попало во все модные списки уходящего года. Здесь и деликатный блеск, и переливы цвета, и еще один модный тренд сезона — платье на одно плечо.

Наоми Уоттс на Венецианском кинофестивале

Такой неоднозначный на первый взгляд тренд, как изображения животных, вполне имеет место и на красных ковровых дорожках. И лучшее тому доказательство — черное платье из фатина актрисы Наоми Уоттс с бабочкой на груди.

Анна Чиповская на Московском международном кинофестивале

В образе актрисы Анны Чиповской сошлось все — классический голливудский силуэт юбки, лимонный оттенок, арт-принт и японские мотивы. Экзотический цветок в волосах еще больше ассоциирует образ Анны с Азией, которая, к слову, сейчас на пике моды.



Юлианна Караулова на премии «Жара»

Певица Юлианна Караулова выбрала для вручении премии «Жара» лаконичное черное платье с необычным вырезом и спущенными плечами и дополнила образ укладкой с голливудскими локонами, изящными черными босоножками и массивным металлизированным клатчем.



Джулианна Мур на Каннском кинофестивале

Платье-бюстье актрисы Джулианны Мур на Каннском кинофестивале — апогей минимализма и конструктивизма. В нем удачно сбалансирован закрытый низ и асимметричный вырез жесткой формы. Джулианна угадала и с прической — гладкие волосы, уложенные на прямой пробор, дополняют общую строгость образа.

Кейт Бланшетт на премьере фильма «Тайна дома с часами»

У Кейт Бланшетт получился по-настоящему новогодний образ, но благодаря тому, что блеск обрамлен черным цветом, он не «выходит из-под контроля». А силуэт в форме песочных часов удачно подчеркивает талию.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







