15 самых сложных ролей именитых актеров

31.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Искусство требует жертв - и это не просто слова. Сколько же усилий, крови, пота и слез актеры вкладывают в свою работу. Кому-то такие жертвы кажутся излишними, но именно так удается вжиться в роль, подлинно сыграть персонажа и показать зрителю сокровенный замысел. Сегодня вы узнаете 15 самых сложных ролей всем известных актеров.

1. Чхве Мин Сик — О Дэ Су, «Олдбой»
15 самых сложных ролей именитых актеровАктер тренировался полгода и похудел на 10 кг ради этой роли, да и большинство трюков он выполнял самостоятельно. Одним из самых тяжелых моментов во время съемок был эпизод с поеданием живого осьминога, Чхве удалось справиться с задачей лишь за 4 дубля (то есть всего он съел 4 живых осьминогов). Стоит отметить, что в Корее действительно едят живых осьминогов, как это делает главный герой, но перед этим их обычно режут на кусочки и приправляют соусом.

2. Энн Хэтэуэй — Фантина, «Отверженные»
15 самых сложных ролей именитых актеровВ 2013 году Хэтэуэй получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле «Отверженные». Ради роли Фантины актриса похудела на 10 кг и коротко подстриглась.


3. Эдриан Броуди — Владислав Шпильман, «Пианист»

15 самых сложных ролей именитых актеровВсемирную известность актер приобрел после роли польско-еврейского музыканта Владислава Шпильмана в фильме «Пианист». В ходе подготовки к съемкам Эдриен заучивал на фортепиано сочинения Фредерика Шопена, похудел на 13 кг, и даже избавился от всего имущества, чтобы хоть немного понять чувство потери.

4. Майкл Фассбендер — Бобби Сэндс, «Голод»
15 самых сложных ролей именитых актеровФильм режиссера Стива Маккуина повествует о борьбе и голодовке заключенных из Ирландской республиканской армии в 1981 году. Майкл Фассбендер, исполнивший главную роль, буквально рисковал жизнью, похудев на 15 кг.

5. Роберт Де Ниро — Джейк Ламотта, «Бешеный бык»
15 самых сложных ролей именитых актеровФильм снят по мотивам мемуаров «Бешеный бык: Моя история» известного американского боксера итальянского происхождения, чемпиона мира среди профессионалов Джейка Ламотты. Главная роль в этой картине принесла Де Ниро «Оскар», но ради правдоподобного изображения постаревшего Ламотты после окончания карьеры актеру пришлось набрать 20 кг. Более того, его еще и три месяца тренировал сам Ламотта.

6. Шелли Дюваль — Венди Торренс, «Сияние»

15 самых сложных ролей именитых актеровЧтобы погрузить съемочную группу в необходимое психологическое состояние, Кубрик показывал им фильм «Голова-ластик». Шелли Дювалл до того вымоталась во время съемки сцены, где Венди запирает Джека в продуктовом складе, что с ней чуть не случился обморок от перенапряжения. Ее роль была настолько стрессовой и тяжелой, что в какой-то момент из-за огромного количества дублей она уже не могла больше плакать. Сам же режиссер придирался к любым мелочам в ее актерской игре, постоянно поддерживая Дювалл во взвинченном состоянии.

7. Микки Рурк — Рэнди (Баран) Робинсон, «Рестлер»
15 самых сложных ролей именитых актеровРоль Рэнди Робинсона стала «воскрешением Микки Рурка как актера» и его первой по-настоящему крупной ролью с 1991 года. Для подготовки к фильму Рурк, которому уже было за 50, два месяца усиленно тренировался с отягощениями, а потом три месяца проходил курс обучения в школе рестлеров.

8. Джон Рис-Дэвис — Гимли, «Властелин колец»
15 самых сложных ролей именитых актеровСамой известной в карьере актера стала роль гнома Гимли в экранизации романа Джона Р.Р. Толкина «Властелин колец». Для создания образа ему накладывали грим и приклеивали большой нос. А на эти средства у Джона была такая аллергия, что у него опухали веки.

9. Леонардо Ди Каприо — Хью Гласс, «Выживший»
15 самых сложных ролей именитых актеровЗа эту роль Леонардо Ди Каприо был удостоен своей первой премии Американской Киноакадемии. Актер и в самом деле научился выживать, теперь он знает, как развести огонь. И даже будучи вегетарианцем сумел на камеру съесть сырую печень зубра.

10. Руни Мара — Лисбет Саландер, «Девушка с татуировкой дракона»
15 самых сложных ролей именитых актеровДля достаточной схожести с Лисбет, Руни сделала пирсинг на лице и груди, обесцветила брови и изменила прическу. Девушка скинула несколько килограммов и даже сделала временную татуировку с драконом.

11. Шайа ЛаБаф — Бойд «Святоша» Свон, «Ярость»
15 самых сложных ролей именитых актеровВо время съемок в фильме «Ярость» актер решил полностью вжиться в образ юного американского танкиста, участвующего в оккупации Германии в 1945 году. Шайа несколько месяцев не мылся, выдрал здоровый передний зуб, ножом делал порезы на лице и даже отказался от иудаизма и принял христианство.

12. Хэлли Берри — Летиция Масгров, «Балл монстров»
15 самых сложных ролей именитых актеровФильм принес Берри премию «Оскар» за лучшую женскую роль, но ради этого актрисе пришлось согласиться на полное обнажение и долгие эротические сцены.

13. Дэниел Дэй-Льюис — Кристи Браун, «Моя левая нога»
15 самых сложных ролей именитых актеровФильм «Моя левая нога» основан на удивительных фактах из жизни мужественного инвалида, ирландца Кристи Брауна, страдающего от церебрального паралича. Чтобы подготовиться к съемкам, Дэй-Льюис арендовал дом вблизи Дублинского реабилитационного центра инвалидов, и несколько месяцев наблюдал за пациентами. Более того, он решил не покидать инвалидное кресло в промежутках между съемками, чтобы как следует вжиться в роль Брауна. Дэниел так неуклонно следовал этому правилу, что съемочный состав вынужден был поднимать его вместе с коляской, да еще и кормить с ложки.

14. Натали Портман — Нина Сейерс, «Черный лебедь»

15 самых сложных ролей именитых актеровНатали полгода посвятила работе над своей ролью. Ей нужно было сильно похудеть и научиться балетной пластике, чтобы выглядеть убедительно в качестве профессиональной танцовщицы. Актриса похудела на 10 кг и так убедительно сыграла балерину, сходящую с ума, что получила «Оскар» в категории «Лучшая актриса».

15. Кристиан Бэйл — Тревор Резник, «Машинист»
15 самых сложных ролей именитых актеровРади роли станочника Тревора Резника, балансирующего на грани сна и реальности, Бэйл похудел на 30 кг. А потом актеру пришлось потолстеть на 45 кг для роли Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен: Начало».

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