15 самых сложных ролей именитых актеров

Искусство требует жертв - и это не просто слова. Сколько же усилий, крови, пота и слез актеры вкладывают в свою работу. Кому-то такие жертвы кажутся излишними, но именно так удается вжиться в роль, подлинно сыграть персонажа и показать зрителю сокровенный замысел. Сегодня вы узнаете 15 самых сложных ролей всем известных актеров.



1. Чхве Мин Сик — О Дэ Су, «Олдбой»

Актер тренировался полгода и похудел на 10 кг ради этой роли, да и большинство трюков он выполнял самостоятельно. Одним из самых тяжелых моментов во время съемок был эпизод с поеданием живого осьминога, Чхве удалось справиться с задачей лишь за 4 дубля (то есть всего он съел 4 живых осьминогов). Стоит отметить, что в Корее действительно едят живых осьминогов, как это делает главный герой, но перед этим их обычно режут на кусочки и приправляют соусом.

2. Энн Хэтэуэй — Фантина, «Отверженные»

В 2013 году Хэтэуэй получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле «Отверженные». Ради роли Фантины актриса похудела на 10 кг и коротко подстриглась.



3. Эдриан Броуди — Владислав Шпильман, «Пианист»



Всемирную известность актер приобрел после роли польско-еврейского музыканта Владислава Шпильмана в фильме «Пианист». В ходе подготовки к съемкам Эдриен заучивал на фортепиано сочинения Фредерика Шопена, похудел на 13 кг, и даже избавился от всего имущества, чтобы хоть немного понять чувство потери.

4. Майкл Фассбендер — Бобби Сэндс, «Голод»

Фильм режиссера Стива Маккуина повествует о борьбе и голодовке заключенных из Ирландской республиканской армии в 1981 году. Майкл Фассбендер, исполнивший главную роль, буквально рисковал жизнью, похудев на 15 кг.

5. Роберт Де Ниро — Джейк Ламотта, «Бешеный бык»

Фильм снят по мотивам мемуаров «Бешеный бык: Моя история» известного американского боксера итальянского происхождения, чемпиона мира среди профессионалов Джейка Ламотты. Главная роль в этой картине принесла Де Ниро «Оскар», но ради правдоподобного изображения постаревшего Ламотты после окончания карьеры актеру пришлось набрать 20 кг. Более того, его еще и три месяца тренировал сам Ламотта.



6. Шелли Дюваль — Венди Торренс, «Сияние»



Чтобы погрузить съемочную группу в необходимое психологическое состояние, Кубрик показывал им фильм «Голова-ластик». Шелли Дювалл до того вымоталась во время съемки сцены, где Венди запирает Джека в продуктовом складе, что с ней чуть не случился обморок от перенапряжения. Ее роль была настолько стрессовой и тяжелой, что в какой-то момент из-за огромного количества дублей она уже не могла больше плакать. Сам же режиссер придирался к любым мелочам в ее актерской игре, постоянно поддерживая Дювалл во взвинченном состоянии.

7. Микки Рурк — Рэнди (Баран) Робинсон, «Рестлер»

Роль Рэнди Робинсона стала «воскрешением Микки Рурка как актера» и его первой по-настоящему крупной ролью с 1991 года. Для подготовки к фильму Рурк, которому уже было за 50, два месяца усиленно тренировался с отягощениями, а потом три месяца проходил курс обучения в школе рестлеров.

8. Джон Рис-Дэвис — Гимли, «Властелин колец»

Самой известной в карьере актера стала роль гнома Гимли в экранизации романа Джона Р.Р. Толкина «Властелин колец». Для создания образа ему накладывали грим и приклеивали большой нос. А на эти средства у Джона была такая аллергия, что у него опухали веки.



9. Леонардо Ди Каприо — Хью Гласс, «Выживший»

За эту роль Леонардо Ди Каприо был удостоен своей первой премии Американской Киноакадемии. Актер и в самом деле научился выживать, теперь он знает, как развести огонь. И даже будучи вегетарианцем сумел на камеру съесть сырую печень зубра.

10. Руни Мара — Лисбет Саландер, «Девушка с татуировкой дракона»

Для достаточной схожести с Лисбет, Руни сделала пирсинг на лице и груди, обесцветила брови и изменила прическу. Девушка скинула несколько килограммов и даже сделала временную татуировку с драконом.

11. Шайа ЛаБаф — Бойд «Святоша» Свон, «Ярость»

Во время съемок в фильме «Ярость» актер решил полностью вжиться в образ юного американского танкиста, участвующего в оккупации Германии в 1945 году. Шайа несколько месяцев не мылся, выдрал здоровый передний зуб, ножом делал порезы на лице и даже отказался от иудаизма и принял христианство.

12. Хэлли Берри — Летиция Масгров, «Балл монстров»

Фильм принес Берри премию «Оскар» за лучшую женскую роль, но ради этого актрисе пришлось согласиться на полное обнажение и долгие эротические сцены.

13. Дэниел Дэй-Льюис — Кристи Браун, «Моя левая нога»

Фильм «Моя левая нога» основан на удивительных фактах из жизни мужественного инвалида, ирландца Кристи Брауна, страдающего от церебрального паралича. Чтобы подготовиться к съемкам, Дэй-Льюис арендовал дом вблизи Дублинского реабилитационного центра инвалидов, и несколько месяцев наблюдал за пациентами. Более того, он решил не покидать инвалидное кресло в промежутках между съемками, чтобы как следует вжиться в роль Брауна. Дэниел так неуклонно следовал этому правилу, что съемочный состав вынужден был поднимать его вместе с коляской, да еще и кормить с ложки.

14. Натали Портман — Нина Сейерс, «Черный лебедь»



Натали полгода посвятила работе над своей ролью. Ей нужно было сильно похудеть и научиться балетной пластике, чтобы выглядеть убедительно в качестве профессиональной танцовщицы. Актриса похудела на 10 кг и так убедительно сыграла балерину, сходящую с ума, что получила «Оскар» в категории «Лучшая актриса».

15. Кристиан Бэйл — Тревор Резник, «Машинист»

Ради роли станочника Тревора Резника, балансирующего на грани сна и реальности, Бэйл похудел на 30 кг. А потом актеру пришлось потолстеть на 45 кг для роли Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен: Начало».



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