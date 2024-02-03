Галопирующий рост цен в России: как их нужно регулировать

Ключевая задача - ограничение аппетитов монополий, что невозможно без снижения стоимости банковского кредита и обеспечения большей прозрачности в работе государства и корпораций

Ушедший год продемонстрировал не только крайне неприятный рост цен, но и полное фиаско идеологии «рыночек порешает». На протяжении 35 лет нас кормили рассказами о том, что проблемы цен – чисто социалистические. Мол, государство регулирует цены, но при этом делает это неумело. Официально доллар стоит 67 копеек, а кило мяса три рубля, в действительности же ни в Госбанке, ни в госмагазине нельзя купить ни того, ни другого, а реальные цены у валютчиков или на колхозном рынке отличаются в три раза. Но вот если цены «отпустить», не регулировать, то поначалу будет больно, а потом появится много разных фирм и конкуренция собьет цены до уровня разумной рентабельности.

Во многом, конечно, так оно и есть, но ушедший год показал, что картина жизни куда сложнее.

ДЕЛАЙ РАЗ. ОВОЩНОЕ ТАНГО.

В 2023 году рентабельность производства овощей в закрытом грунте без учета субсидий достигла 22.8%. Рентабельность производства тех же овощей, но уже не в теплицах, а на полях выросла по сравнению с предыдущим годом с приличных 17.7% до фантастических 31.8%.

Не повезло только производителям картофеля с 18.3%, но зато предыдущий год у них выдался финансово урожайным на отметке 32.7%.

И это, заметим, без учета субсидий от государства, достигающих почти 600 млрд рублей в год.

Официальная инфляция, напомним, была в прошлом году всего 7%.

ДЕЛАЙ ДВА. РОКОВЫЕ ЯЙЦА.

По экспертным оценкам чистая прибыль птицефабрик в третьем квартале 2023 года достигла 17% от выручки. Рентабельность у заводчиков птицы оказалась и того выше, превысив 26%. Несмотря на исчезновение западных вакцин и вспышки птичьего гриппа на отдельных предприятиях, в целом никакого спада производства не произошло. Напротив, поголовье птиц осталось на уровне 2022 года, а производство яиц даже выросло на 2%.

Ну ладно. Это производители. Жалко, конечно, переплачивать, но все же средства идут в реальную экономику, создаются рабочие места, растет производство. Производители, наверное, закладывают плату за санкции, вздорожавшее оборудование, присадки и комплектующие.

А что там с торговой сетью?

ДЕЛАЙ ТРИ. БЕНЗИНОВЫЙ НАСОС.

С апреля 2023 года в гору пошли отпускные цены на топливо. 7 сентября биржевая цена тонны АИ-95 достигла 77000 рублей, то есть 77 рублей за литр без учета доставки на АЗС и собственно работы заправочных станций. Правительство было вынуждено как обычно помочь нефтяникам из бездонного бюджета, после чего оптовые цены ушли вниз и вернулись на уровень апреля 2023 года.

Только вот розничные цены никуда не снизились. Или, если уж совсем политкорректно, снизились символически, официально на 80 копеек за литр. В действиях заправщиков есть своя логика: никто не застрахован от нового роста оптовых цен, более того, в январе он начался. Вот АЗС и подстраховываются.

ДЕЛАЙ ЧЕТЫРЕ. РЫБНАЯ МАФИЯ.

Здесь мы ничего писать не будем, а просто приведем прекрасный график Росрыболовства. Из него замечательно видно, что розничная цена отличается от оптовой в два три раза. Если торговые сети покупают минтая по 130 рублей за килограмм, то продают за 300. Цена кило скумбрии возрастает с 190 до 450 рублей, а кеты с 390 до 1090 рублей.

ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО «РОСТА ЦЕН»

Все мы подозреваем, что реальный рост цен сильно отличается от того, о котором нам бодро рассказывают люди в костюмах с иголочки на экранах телевизоров.

Официально, если кто не в курсе, цены на товары у нас в ряде случаев стоят на месте, а то и снижаются. Заходим на сайт Росстата и впечатляемся вместе.

Стоимость килограмма маргарина, оказывается, упала за год с 240 до 237 рублей. Килограмм твердого сыра поднялся всего на пару процентов, с 763 до 780 рублей. Детские подгузники в прошлом январе стоили 227 рублей, а нынче 229. Творог как стоил 412 за кило, так и стоит нынче. Доступнее стали сметана, сливочное масло и подсолнечное масло тоже.

Достигается такая красота весьма просто. Есть масло 82.5%, а есть 72.5%. Есть сыры по обычной цене, а есть со скидками. Есть совершенно разного качества детское питание. Есть, наконец, разные производители и разные магазины. Мелким оптом, как известно, дешевле. Дорого в «Ашане» - переходим в «Пятерочку». А потом можно в «Красное и белое», заодно отметив результаты статистической работы.

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА И ТАЙНАЯ КОМНАТА

25 марта 2023 года Lenta.ru порадовала нас сообщением, что в Центробанке появится тайная комната. В ней Эльвира Набиуллина будет собирать мудрецов из числа людей науки и знакомить их с реальной статистикой. Еще раз: разговор не об отдельном секретном сайте, а именно о специально оборудованном помещении. Каждому консультанту приходится подписывать соглашение о допуске к государственной тайне, причем речь идет о данных, которые еще недавно публиковались Росстатом в сборниках и на сайтах в интернете.

Очевидно, что и инфляция указывается там совсем другая, иначе с чего бы Центробанк установил ставку рефинансирования в 16%? У нас что, кризис перепроизводства в стране? Так много открываем заводов, что покупать некому?

Между тем уровень инфляции это не просто цифры роста цен. Это базовый индикатор государственной политики. Если инфляция 7%, то именно на 7% индексируются пенсии и зарплаты бюджетников, затраты на приобретение лекарств в больницах и учебных пособий в школах. Более того, если объем производства в рублях увеличился на 10%, а цены выросли только на 7%, то экономика показывает завидный рост. А вот если рост цен на самом деле на три процента выше, то никакого роста. А если выше на все четыре процента, то вместо роста наблюдается падение.

ПЛАТА ЗА КОНСПИРАЦИЮ

Гриф «совершенно секретно» прикрывается тем, что злые враги иначе узнают тайны российской экономики и сильно навредят. В известном смысле это, наверное, так, если говорить о геополитических раскладах. Но оборотной стороной медали является то, что ни Госдума, ни министры, за исключением небольшого числа лиц, понятия не имеют, что на самом деле происходит в стране. Про обычное население и говорить не приходится.

Режим секретности, включенный для Газпрома, Совкомфлота или Роснефти приводит к тому, что плата за риск закладывается по всей цепочке поставок. Сейчас сельхозпроизводители получают замечательные дотации из бюджета. Более того, их размер вырос на 20% в сравнении с предыдущим годом. Но они смотрят на ставку рефинансирования Центробанка, стремительный рост цен на перевозки и импорт и подкладывают, что называется соломки.

Нынче курс рубля укрепился, но кто даст гарантии, что к лету он опять не упадет? Биржевые цены на топливо с конца сентября снижались, но в январе вновь начался рост и кто скажет, что он не окажется решительным? Вот бизнес и «перестраховывается». А платит за все это потребитель, слушая рассказы про стоимость бензина в Массачусетсе и молока в Провансе.

Есть ли у государства рычаги сдерживания цен? Да, это и ограничение наценки в сетевых магазинах, и возрождение потребкооперации, и организация фермерских ярмарок выходного дня. Но в первую очередь это ограничение аппетитов монополий, что невозможно без снижения стоимости банковского кредита и обеспечения большей прозрачности в работе государства и корпораций.