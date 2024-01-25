Долг до добра не доведет: россияне стали реже занимать деньги

Всё больше жителей страны избегают как долгов, так и кредитной кабалы.

Более половины жителей России предпочитают не брать деньги в долг и стараются жить по средствам. Привлекательность займов за последние 20 лет сильно снизилась, следует из данных социологического опроса.

«Доля тех, кто с той или иной периодичностью занимает денежные средства, сократилась с 62% до 44%», — отмечают во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, очень часто берут в долг всего 13% или примерно каждый восьмой, примерно столько же, как и 20 лет назад — тогда заядлых заемщиков было 14%.

Периодически занимают деньги 31% россиян — число таких заемщиков заметно сократилось, в 2004 году деньги просили в долг у друзей или в банке 48%.

Что ещё показало исследование? Чаще берут в долг те, у кого плохо с доходами. При этом более половины жителей страны (56%) рассказали, что практически никогда не занимают денег. Объясняют это просто: отсутствием крупных неожиданных трат или невозможность в последующем вернуть долги. Кстати, меньше всего долгов у жителей столиц (Москвы и Санкт-Петербурга) и тех, кто доволен своим достатком.

Фото: pixabay.com

В случае необходимости 55% просят денег у друзей и знакомых, каждый третий (34%) — в банке. При этом в финансовые учреждения идут всё больше и больше людей, за 20 лет их доля выросла вдвое. Молодежь не доверяет банкам — только каждый третий пойдет туда за денежной помощью.

По данным ВЦИОМ, максимальная сумма, которую россияне считают возможной для долга, это в среднем полмиллиона рублей (или 8 средних зарплат по стране, которые за первые три квартала 2023 года составила около 70 тысяч рублей). При этом 20 лет назад такая сумма была значительно меньше — около 40 тысяч (или 6 средних зарплат в то время, 6740 рублей).

Другой опрос показал то, сколько денег россияне могут дать в долг своим друзьям. Каждый третий займет 5-15 тысяч рублей, каждый четвертый — лишь от одной до пяти тысяч, 13% вообще не готовы одалживать деньги. Лишь каждый десятый готов дать другу 50 и даже 100 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Ранее стало известно, что более 21 млн россиян не могут выплачивать взятые кредиты. Объем задолженности — не один триллион рублей. Многие заемщики столкнулись с тем, что из-за повышения ключевой ставки столкнулись с ограничениями при взятии новых кредитов для погашения старых.

У читателей «Блокнота» поэтому поводу разные мнения: кто-то активно пользуется займами, другие — наоборот. Мнениями пользователи интернета поделились в телеграм-канале издания:

«Никогда в жизни ни разу не брала кредит. И ничёго так,живу так же как и те кто берёт кредиты только сплю спокойно и кушаю и одеваю что хочу. Потихоньку коплю деньги на чёрный день»;

«От хорошей жизни люди берут кредиты. Не живём, а выживаем»;

«Спасение в банкротстве! дышу теперь свободно».

Иллюстрация: "Блокнот"

В конце 2023 года цифры общего объема кредитов шокировали — более 100 триллионов рублей, что больше половины российского ВПП. Большая часть — долги бизнеса, но и обычные люди погрязли в займах, особенно выросло кредитование по ипотеке. По опросам, хотя бы один кредит в октябре 2023 года имели 56% россиян, два было у 28%, три и более — у 8% жителей страны.

Ранее Росстат назвал самые подорожавшие за год продукты и товары.